قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات المغرب والكاميرون في المباريات الرسمية وكأس الأمم الأفريقية
منخفض جوي يعصف بالقطاع.. نازحو غزة يواجهون العاصفة بخيام مهترئة
يصعب رصده.. حدث فلكي عن كوكب المريخ اليوم الجمعة
دعاء المغرب لتفريج الكرب وزوال كل ضائقة.. لا تفوت فرصة الاستجابة بعد الصلاة
شاهد.. غرفة ملابس منتخبي السنغال ومالي قبل اللقاء في كأس أمم إفريقيا
طاقم تحكيم سنغالي يقود مواجهة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي أمم إفريقيا
500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اعرف أماكن سقوط الأمطار
البحرية الأمريكية تحتجز ناقلة النفط أولينا في البحر الكاريبي
عودة منتخب تونس على طائرة عادية وسط الركاب بعد الخروج من أمم أفريقيا
حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواب أوروبيون: تعليق اتفاق التجارة مع أمريكا بعد تهديدات ترامب بالسيطرة على جرينلاند

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ

دعا نواب أوروبيون بارزون إلى تجميد اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على خلفية تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على جزيرة جرينلاند.


وكان الاتفاق قد لاقى رفضًا واسعًا عبر مختلف الأطياف السياسية، إذ اعتُبر ميالًا بشكل كبير لصالح واشنطن، لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قدمته كوسيلة للحفاظ على علاقات جيدة مع ترامب، على حد قول مجلة "بولتيكو" الأوروبية.


وصعّد ترامب لهجته هذا الأسبوع قائلاً إن "جرينلاند ضرورية من منظور الأمن القومي"، ولم يستبعد التدخل العسكري مرات متعددة، وبناءً على ذلك، يقول نواب من المجموعات الاشتراكية والليبرالية والخضرية واليسارية إنه يجب حظر الاتفاق.


وقالت آنا كافازيني، كبيرة المشرعين الخضر المكلفة بالتجارة ورئيسة لجنة السوق الداخلية: "لا أستطيع أن أتخيل أن يصوت النواب في الوضع الراهن لأي إجراءات تجارية تفيد الولايات المتحدة". 


وأضاف براندو بينيفي، النائب الاشتراكي ورئيس وفد البرلمان للعلاقات مع الولايات المتحدة: "يجب أن نجري مثل هذا النقاش، فهو أمر لا مفر منه".


وبموجب الاتفاق، تخضع معظم صادرات الاتحاد الأوروبي لتعريفة بنسبة 15% في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكي يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته، يحتاج إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الأمريكية، بما في ذلك 10% على السيارات، وتسهيل دخول بعض المنتجات الزراعية والمأكولات البحرية.


وقالت كارين كارلسبرو، النائبة عن مجموعة "رينيو" المتخصصة في التجارة: "إذا أردنا منح الضوء الأخضر، فنحن بحاجة إلى ضمانات بأن الولايات المتحدة ستتوقف عن الرسوم الجمركية وتهديداتها الأمنية، لا يمكن للولايات المتحدة أن تعتبر دعم الاتحاد الأوروبي للاتفاق أمرًا مفروغًا منه".


ووزع النائب الدنماركي بير كلاوسن، عن مجموعة اليسار، رسالة على جميع النواب لدعم دعوته لرئيسة البرلمان روبيرتا ميتسولا لتعليق العمل على الاتفاق، مع تحديد يوم /الثلاثاء/ المقبل كموعد نهائي لتوقيع الرسائل. 

وقال: "إذا قبلنا هذا الاتفاق بينما يهدد ترامب النظام الدولي ويطلق مطالب إقليمية مباشرة ضد الدنمارك، فسيُنظر إلى ذلك على أنه مكافأة لأفعاله، ولن يزيد ذلك إلا من تأجيج الوضع".
 

في المقابل، تظل أكبر مجموعة سياسية في البرلمان، حزب الشعب الأوروبي، غير ملتزمة بموقف محدد، وقالت زيليانا زوفكو، مفاوضة المجموعة بشأن الملف الأمريكي: "هذه مسائل منفصلة" عند سؤالها عما إذا كان يجب تعليق الاتفاق بسبب جرينلاند.


ورغم أن كبار نواب التجارة في الحزب تركوا الباب مفتوحًا للتجميد، يشيرون إلى ضرورة الحفاظ على الاتفاق كأساس لتجارة عبر الأطلسي مستقرة، مع الاستعداد للتحرك إذا لزم الأمر.


لكن حزب الشعب الأوروبي لا يملك الأرقام لتمرير الاتفاق بمفرده مع حلفائه من اليمين واليمين المتطرف، في حين أن جبهة موحدة من الاشتراكيين و"رينيو" والخضر قد تكون كافية لتعليق الاتفاق، ومن المقرر أن يجتمع مفاوضو البرلمان حول الصفقة الأمريكية يوم /الأربعاء/ المقبل لمناقشة الخطوات المقبلة.

نواب أوروبيون اتفاق التجارة الولايات المتحدة دونالد ترامب جرينلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9 يناير 2026.. صعود عيار 21

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 ينخفض تحت 6 آلاف جنيه

الطقس في مصر

6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم

ارتفاع الذهب اليوم

ارتفاع الذهب اليوم.. سعر عيار 21 يقفز 50 جنيها دفعة واحدة

المتهمة

قبل سفرها للخارج .. ضبط سيدة حاولت تهريب حشيش وأفيون بمطار القاهرة

ترشيحاتنا

أذكار المساء

أذكار المساء .. ردد أفضل ما قاله النبي ليلا للوقاية من كل سوء

ما يُحدثه المطر

يذكر بالموت والبعث.. خطيب المسجد النبوي: ما يُحدثه المطر بالأرض دليل حسي

الأوقاف تمد الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى ربوع الجمهورية

بحفاوة تليق بالمعجزة: الأوقاف تمد الاحتفال بالإسراء والمعراج إلى ربوع الجمهورية

بالصور

بكيلو حليب حضري أغلى نوع جبنة يتخطى سعر العبوة 300 جنيه .. الطريقة والاستخدامات

طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل
طريقة تحضير جبنة الماسكربوني في المنزل

أوقاف الشرقية: استمرار اختبارات مسابقة خطباء المكافأة حتى 4 فبراير

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 507 ندوة لتمكين ومناهضة العنف خلال 2025

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

آية سماحة ضيفة ليلة فونطاستيك مع أبلة فاهيتا.. صور

ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا
ليلة فونطاستيك مع آبله فاهيتا

فيديو

رد لقاء الخميسي علي أزمة زوجها

كل اللي بيتقال مش صح.. لقاء الخميسي تنفي أي تصريحات حول أزمة محمد عبد المنصف

ابنة شيرين عبدالوهاب

ابنة شيرين عبد الوهاب تبهر جمهور التيك توك بمليون مشاهدة في ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد