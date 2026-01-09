الجيش السوري: إخلاء حي الشيخ مقصود بحلب قبل الاستهداف والأهالي يبدأون النزوح

أصدر الجيش السوري اليوم تحذيرا للسكان قرب المنطقة المحددة للاستهداف في حي الشيخ مقصود بضرورة إخلائها فوراً للحفاظ على سلامتهم بسبب اتخاذها من قبل تنظيم قسد وعناصر تنظيم PKK الإرهابي كموقع عسكري لقصف أحياء وسكان مدينة حلب.

النزوح من حي الشيخ مقصود

وبدأ الأهالي في الخروج من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب عبر ممر العوارض الإنساني، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونشرت "سانا" بعض الصور التي ترصد انتشار قوى الأمن الداخلي السوري في حي الأشرفية بحلب لضبط الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وفي السياق نفسه أكد مصدر أمني سوريا لوكالة "سانا" إغلاق طريق الرقة - دير الزور حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة سانا عن مصدر عسكري القول بأنه تم رصد تواجد لقوات تتبع لتنظيم "pkk" الإرهابي بحي الشيخ مقصود في حلب، حيث تحاول تقويض الاتفاق واستهداف الجيش وقوى الأمن.