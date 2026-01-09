أول تعليق من السعودية على قرار إنتقالي اليمن بحل نفسه

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن قضية الجنوب دخلت مسارًا حقيقيًا وفاعلًا، ترعاه المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه يحظى بدعم وتأييد المجتمع الدولي عبر مؤتمر الرياض.

وذكر الأمير السعودي بحسب وسائل إعلام سعودية أن المؤتمر يهدف إلى جمع أبناء الجنوب، والعمل على صياغة تصور شامل للحلول العادلة التي تلبي إرادتهم وتطلعاتهم، بما يضمن مشاركة واسعة وتمثيلًا جامعًا دون إقصاء أو تمييز.

وأشار إلى أن المملكة ستشكل لجنة تحضيرية بالتشاور مع الشخصيات الجنوبية للإعداد للمؤتمر، على أن تضم شخصيات من مختلف محافظات الجنوب، مؤكدًا دعم المملكة لمخرجات المؤتمر وطرحها على طاولة حوار الحل السياسي الشامل في اليمن.

وشدد وزير الدفاع على أن القرار الذي اتخذته الشخصيات والقيادات الجنوبية بحل المجلس الانتقالي يُعد قرارًا شجاعًا، يعكس الحرص على مستقبل القضية الجنوبية، ويشجع بقية أبناء الجنوب على المشاركة الفاعلة في مؤتمر الرياض لخدمة قضيتهم.