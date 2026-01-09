قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السعودية.. وفاة قيادة أمنية كبيرة وتعليق عاجل من داخلية المملكة

الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني
محمود نوفل

نعت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الجمعة)، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، الذي وافته المنية إثر وعكة صحية ألمت به.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ قدّمت الوزارة خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد وذويه، سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما نعى مسؤولون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الفقيد الراحل، مشيدين بمسيرته العملية في خدمة الوطن والتي امتدت إلى آخر أيامه، واتسم خلالها بالإخلاص والحكمة والتواضع والإتقان.

ويعد الفريق سعيد القحطاني أحد خريجي كلية الملك فهد الأمنية وقام بعدها بالعمل في قطاع الأمن، وتقلد خلال مسيرته عدداً من المناصب منها أنه كان مديرًا للتموين بالإدارة العامة للسجون، ومدرسًا للتحقيق بمعهد الأدلة الجنائية، ومديراً لمكتب مساعد مدير الأمن العام للأمن الجنائي.

كما تولى مناصب أخرى منها أنه كان مديرًا للأمن الجنائي في المشاعر المقدسة من عام 1990 حتى عام 1994، ومساعداً لقائد قوات أمن الحج للأمن الجنائي، ومديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة، ونائباً لقائد قوة أمن الحج، ومديراً للأمن العام، ومساعداً لوزير الداخلية لشؤون العمليات.

السعودية وزارة الداخلية كلية الملك فهد الأمنية قوة أمن الحج المشاعر المقدسة

