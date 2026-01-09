وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات السورية

أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، لمناقشة المستجدات على الساحة السورية والجهود المبذولة لمعالجتها، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).



يأتي هذا الاتصال في وقت شدد فيه الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اتصالات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية حماية المدنيين في حلب، وتأمين محيط المدينة، وإعادة فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، مع التركيز على إنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعرقل مسار إعادة الإعمار.



وأكدت الحكومة السورية أن الأكراد يشكلون مكونًا أصليا من مكونات الشعب السوري، وتعتبرهم شركاء كاملين في الوطن، لا طرفًا منفصلًا أو حالة استثنائية.