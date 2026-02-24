نسرين أمين ومحمد عبد العظيم ضيفا الحلقة 7 من مسلسل فخر الدلتا

تحلّ الفنانة نسرين أمين والفنان محمد عبد العظيم ضيفي شرف على أحداث الحلقة السابعة من مسلسل فخر الدلتا، في ظهور خاص يحمل العديد من المفاجآت والتطورات الدرامية التي تؤثر على مسار الأحداث.

ويُعد فخر الدلتا مسلسلًا اجتماعيًا كوميديًا، يسلّط الضوء على رحلة شاب من إحدى قرى الدلتا ينتقل إلى القاهرة باحثًا عن ذاته وفرصته الحقيقية، ليواجه العديد من المواقف والتحديات في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية.

المسلسل من بطولة أحمد رمزي، تارا عبود، حنان سليمان، كمال أبو ريّة، علي السبع، وأحمد عصام السيد، ويواصل جذب اهتمام الجمهور مع تصاعد الأحداث وتنوع الشخصيات.

ومن المتوقع أن يضيف ظهور نسرين أمين ومحمد عبد العظيم في الحلقة السابعة بُعدًا جديدًا للأحداث، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها بطل العمل خلال رحلته بالقاهرة، وما تحمله من صراعات اجتماعية ومواقف إنسانية بطابع كوميدي خفيف.

https://www.instagram.com/p/DVJLVXRiMPW/?igsh=MTljdWliY3Y4Y3ZsMA==