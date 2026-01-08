قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طوبة يضرب بقوة.. الأرصاد تطلق إنذارًا عاجلًا بسبب موجة برد غير مسبوقة
وزير الثقافة يحتفي بـ عيد الثقافة ويُكرم 38 مبدعًا الحاصلين على جوائز الدولة ‏التشجيعية لعام 2025‏
وزير الخارجية الإيراني: سنواصل دعم المقاومة في لبنان
وزير الخارجية لجوتيريش: مصر ترفض تقسيم غزة وتؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع
سيول وصقيع ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
حلب تشتعل.. الجيش السوري يطالب سكان الأشرفية وبني زيد بالابتعاد عن النوافذ
وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع السكرتير العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الإقليمية
سوزي الأردنية تسدد 100 ألف جنيه استعدادًا لخروجها من محبسها في قضية الفيديوهات الخادشة
شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين 2026 بالتفصيل
وزير الرياضة الكونغولي يكرّم المشجع الشهير لومومبا بسيارة جيب
الشرطة الأمريكية تعتقل متظاهرة احتجت على مقتل امرأة برصاص ضابط في مينابوليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سياسات قديمة لا تموت.. لماذا تخشى أنقرة أي مكسب كردي في سوريا؟

سوريا
سوريا
محمد البدوي

في ظل التصعيد العسكري المتكرر في شمال وشرق سوريا، يبرز الدور التركي بوصفه أحد أكثر العوامل تأثيرًا وتعقيدًا في معادلة الصراع، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة المتوترة مع المكون الكردي؛ فأنقرة لا تنظر إلى التطورات الميدانية بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري بمعزل عن هواجسها الأمنية وتاريخها الطويل مع القضية الكردية، التي تعود جذورها إلى بدايات تأسيس الدولة التركية الحديثة. 

دوافع الموقف التركي

ويفتح هذا التصعيد الباب أمام تساؤلات جوهرية حول دوافع الموقف التركي، وحدود تدخله، وأهدافه الاستراتيجية في سوريا والعراق على حد سواء؛ كما يعيد إلى الواجهة سياسات قديمة ما زالت تلقي بظلالها على الحاضر، بدءًا من مشاريع طمس الهوية، مرورًا بإعادة رسم الجغرافيا السياسية، وصولًا إلى توظيف الفوضى الإقليمية لخدمة أجندات أمنية وسياسية. 

خلفيات الموقف التركي

في هذا السياق، يقدّم مدير المركز الكردي للدراسات قراءة معمّقة تفسر خلفيات الموقف التركي وتداعياته على مستقبل المنطقة.

سياسات تاريخية

وتحدث نواف خليل، مدير المركز الكردي للدراسات، عن رؤية تركيا للتصعيد العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري، معتبرًا أن الموقف التركي يرتكز إلى سياسات تاريخية استهدفت الوجود الكردي. 

طمس الهوية الكردية

وأوضح أن أنقرة سعت منذ عشرينيات القرن الماضي، عبر مشروع «إصلاح الشرق» الذي طُرح على البرلمان عام 1925، إلى طمس الهوية الكردية وفرض التهجير والاندماج القسري، مشيرًا إلى أن المشروع حقق نجاحًا محدودًا في بعض المناطق، لكنه فشل في القضاء على الهوية الكردية، ما أدى لاحقًا إلى بروز حركات مقاومة.

السياسات التركية

وأشار خليل خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي أحمد بشتو إلى أن السياسات التركية لا تستهدف أكراد سوريا وحدهم، بل تمتد إلى إقليم كردستان العراق، حيث تعامل الرئيس رجب طيب أردوغان لسنوات طويلة مع زعماء عشائر دون اعتراف رسمي بالإقليم، رغم أن النسبة الأكبر من التبادل التجاري التركي معه تتركز في أربيل.

ترسيم الحدود بين تركيا وكردستان

كما لفت إلى أن ترسيم الحدود بين تركيا وكردستان التاريخية أدى إلى تقسيم مدن كردية متجاورة مثل القامشلي ونصيبين، ورأس العين وسري كانيه، وكوباني وسروج، وهي مدن كانت ذات أغلبية كردية قبل إنشاء تلك الحدود.

 وأضاف أن أنقرة سخّرت مختلف أدواتها لتنفيذ هذه السياسات، بما في ذلك التغاضي عن تسلل عناصر تنظيم داعش عبر الحدود بين عامي 2014 و2016، في فترة ظلت فيها المعابر مفتوحة دون تحرك فعلي من السلطات التركية.

الجيش السوري سوريا قوات سوريا قوات سوريا الديمقراطية القضية الكردية الدولة التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات

موعد زيادة المرتبات 2026.. مفاجأة سارة لموظفي الحكومة

عريس المرج

أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص

لقاء سويدان

لم تخجل .. التفاصيل الكاملة عن مرض لقاء سويدان بعد تصدرها التريند

المجني عليه

ضربته في فخدة رجله الشمال .. اعترافات مثيرة لـ قاتل فران بولاق الدكرور| (خاص)

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بتعيين شريف خشبة نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات

عادل حقي

وفاة ابنة شقيق الموزع الموسيقي عادل حقي

لقاء سويدان

أيمن بهجت قمر يتأثر بفيديو لقاء سويدان: خلاني أعيد حساباتي في حاجات كتير

منتخب مصر

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يحذر: لا تخلطوا بين الغضب وكظم الغيظ والحِلم فلكل مقام عند الله منزلة

الدعاء

الأزهر: الدعاء لا يضيع أبدًا.. ثلاث صور لاستجابة الله لعباده المؤمنين

وزير الاوقاف

«قيمة الاحترام».. موضوع خطبة الجمعة غداً

بالصور

من مطبخك..10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد
10 مشروبات لعلاج نزلات البرد

خاف على نفسك.. أطعمة شائعة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال
أطعمة تهدد هرمون الذكورة عند الرجال

اضطراب القلق الاجتماعي.. الأعراض والأسباب

اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب
اضطراب القلق الاجتماعي..الاعراض والاسباب

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية
تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

فيديو

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

تخرج الدورة الرابعة من المعينين بالهيئات القضائية بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد