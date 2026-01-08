قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توروب رفض الصفقة.. أزمة بين الأهلي والرجاء المغربي| ما السبب؟
روسيا تطالب أمريكا بالتوقف الفوري عن الأعمال غير القانونية ضد ناقلة مارينيرا
مديرية صحة حلب: 5 قتـ.لى و33 مصابًا من المدنيين بنيران «قسد» في المدينة
أنا حامل في طفل.. اعترافات صادمة للمتهمة بقتـ.ل زوجها في المرج| خاص
الاستثمار العقاري تحت الضغط.. الضريبة العقارية تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
كوريا الجنوبية ترسل رسالة ودّ إلى بيونغ يانغ مستخدمة «بطريقين يتعانقان»
سوريا .. مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 من المدنيين بنيران قسد في حلب
وصول جثمان الراحل مراد وهبه كنيسة مار مرقس للجنازة| صور
رامي وحيد يكشف لـ صدى البلد حقيقة وجود جزء ثان من حلم العمر.. خاص
حبس المتهمة المتسببة في حادث دهس طالبة التجمع سنة
هل تضرب الزلازل مصر في 2026؟.. البحوث الفلكية يوضح الحقيقة الكاملة
3 عروض.. مصير محمد عواد من الاستمرار مع الزمالك
مديرية صحة حلب: 5 قتـ.لى و33 مصابًا من المدنيين بنيران «قسد» في المدينة

منار عبد العظيم

أعلنت مديرية صحة حلب سقوط 5 قتلى و33 مصابًا من المدنيين، جراء نيران قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في مدينة حلب، وفق ما أفادت به الجهات الصحية.

تصريحات أولية حول أوضاع الأقليات في سوريا

وقالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من القدس المحتلة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أدلى بتصريحات أولية حول التطورات الأخيرة في الداخل السوري، مع التركيز على أوضاع الأقليات، مؤكّدًا أن الوضع يتطلب اهتمام المجتمع الدولي.

تحذير من هجمات النظام على الأكراد

وأوضحت المراسلة، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، أن ساعر أعاد صياغة تصريحاته السابقة بشأن الأقليات في سوريا، مؤكدًا أن الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري على الأكراد في مدينة حلب «خطيرة ومقلقة»، مشيرًا إلى وجود «دين أخلاقي» على الدول الغربية تجاه الأكراد الذين قاتلوا بشجاعة ضد تنظيم داعش.

القمع المنهجي والتهديد بالعنف

وحذر الوزير الإسرائيلي من أن القمع المنهجي والدموي لمختلف الأقليات يتناقض مع وعود إقامة «سوريا جديدة»، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي قد يؤدي إلى تصعيد العنف من قبل النظام السوري، ما يزيد من المخاطر على المدنيين والأقليات.

موقف تل أبيب من الاتفاق المباشر مع النظام السوري

وأضافت المراسلة أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن إسرائيل غير مهتمة بعقد اتفاق مباشر مع النظام السوري، وتسعى لتفادي أي صدام عبر المفاوضات والوفود الإسرائيلية المرسلة إلى باريس، موضحة أن التطورات الميدانية تُستخدم كذريعة لتأجيل أي اتفاقيات جديدة.

وذكرت “أبو شمسية” أن الحديث الإسرائيلي حول حماية الأقليات لم يقتصر على الدروز كما في السابق، بل شمل اليوم الأقليات الكردية، بسبب المخاوف من عدم الاستقرار في المناطق الحدودية، حيث تسيطر الحكومة السورية على نحو 60% فقط من مساحة البلاد، مما يزيد القلق الإسرائيلي بشأن انفلات الأمن في هذه المناطق.

