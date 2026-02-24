غدا.. احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1086 عاما على تأسيسه

ينظم الجامع الأزهر غدا الأربعاء الموافق السابع من شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٧ هجريا، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ ١٠٨٦ عاما على تأسيسه، بحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

احتفالية كبرى بالجامع الأزهر بمناسبة مرور 1086 عاما على تأسيسه

وستتضمن الاحتفالية ، التي ستنطلق في الثانية عشر والنصف ظهرا، تلاوة قرآنية يتلوها أحد أئمة الجامع الأزهر، ثم كلمة لمقدم الحفل ، يعقبها كلمة للدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على الرواق الأزهري، ثم كلمة للدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

كما يعقبها كلمة للدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ثم كلمة للدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر، وتختتم الكلمات بكلمة لفضيلة الدكتور محمد الضويني – وكيل الأزهر الشريف.

وستتضمن الاحتفالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، التي تنطلق من بعد صلاة الظهر مباشرة، وتستهدف التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديمًا وحديثًا، كما ستشهد الاحتفالية مجموعة من الابتهالات الدينية يلقيها أحد طلاب الأزهر الشريف.

وقرر المجلس الأعلى للأزهر ، في مايو 2018م برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف- اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر في السابع من رمضان عام (361هـ) يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.