كأنهم يُمسكون طوق نجاتهم.. الصائمون في الجامع الأزهر يمسكون كتاب الله ويتلون القرآن |صور

افترش المئات من الصائمين الأرض داخل الجامع الأزهر، في مشهدٍ إيماني مهيب، يتلون آيات القرآن الكريم في خشوعٍ وسكينة، مع يوم من أيام شهر رمضان المبارك، وكأنهم يُمسكون بكتاب الله طوقَ نجاةٍ يربط قلوبهم بالسماء.

الصائمون في الجامع الأزهر يتلون القرآن

وتعد تلاوة القرآن من أحب الأعمال إلى الله التي ينال عليها المسلم ثوابا كبيرا، ويحرص رواد الجامع الأزهر على افتراش الأرض في حلقاتٍ متفرقة لاغتنام الأوقات المباركة بالإكثار من القراءة والذكر والدعاء، طلبًا للرحمة والمغفرة والعتق من النار.

يذكر أن الأزهر الشريف يقدم مائدةَ الإفطار بصحن الجامع الأزهر للطلاب الوافدين، في إطار الحرص على توفير أجواء كريمة تليق برسالة الأزهر ورعايته لأبنائه الوافدين.

وينظّم بيت الزكاة والصدقات مائدة الإفطار الجماعي، بتوجيهات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حيث يوفِّر بيت الزكاة يوميًّا 10 آلاف وجبة إفطار وسحور للطلاب الوافدين، ضمن منظومة متكاملة تراعي الجوانب الصحية والإنسانية وتقدم صورة مشرفة لرعاية الأزهر الشريف لأبناء الوافدين.

ويأتي الإفطار الجماعي ضمن البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر خلال الشهر الكريم، والذي يجمع بين إقامة صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات المتواترة، وتنظيم الدروس العلمية والمقارئ القرآنية، إلى جانب الأنشطة الدعوية والاجتماعية، تأكيدًا لدور الأزهر الديني والدعوي والمجتمعي في شهر رمضان المبارك.