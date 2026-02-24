قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بفعل جني الأرباح.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
بعد ادعائه تدمير النووي .. كيف يبرر ترامب ضرب إيران؟
طفلة تسأل: هو مين من الصحابة كتبوا القرآن الكريم؟ الدكتور أحمد عصام فرحات يُجيب
وزير خارجية العراق: معالجة ملف سجناء داعش يتطلب تضافر الجهود الدولية
4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما
إرهاب صهيوني ممنهج.. الأزهر يدين جريمة إحراق مسجد جنوب نابلس بفلسطين
نائب وزير الخارجية الإيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على طهران مقامرة حقيقية
أول تعليق من ياسر جلال بعد أزمة أحمد ماهر: «ولا يهمك.. أنت أبونا»
سعر الدولار مساء اليوم 24-2-2026.. صعود جديد
خالد عبد العزيز: سلطة المجلس الأعلى للإعلام تقتصر على القنوات الفضائية وليس السوشيال ميديا
خلال لقائه وفدا من جنوب السودان.. رئيس المخابرات العامة يؤكد أهمية التعاون في الملفات المتعلقة بمياه النيل
في الذكرى الرابعة للحرب.. الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لأوكرانيا ويخصص 90 مليار يورو مساعدات
يجتمع عليها طلاب 120 دولة.. رواد الجامع الأزهر يشكرون الإمام الأكبر على مبادرة إفطار صائم

أحمد سعيد

تقدَّم رواد الجامع الأزهر من الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، والمصريين المغتربين، وعابري السبيل، بخالص الشكر والتقدير إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشرافه، وبتوجيهات الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر والأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، تقديرًا لجهودهم المتواصلة في تنظيم مبادرة «إفطار صائم» داخل رحاب الجامع الأزهر، والتي تستهدف توزيع أكثر من 10 آلاف وجبة متكاملة يوميًا طوال شهر رمضان المبارك.

رواد الجامع الأزهر يشكرون شيخ الأزهر وبيت الزكاة على مبادرة إفطار صائم

وأعرب الصائمون عن امتنانهم لما تقدمه المبادرة من دعم كريم يعينهم على أداء عباداتهم في أجواء إيمانية وروحانية عامرة بالمحبة والأخوة، مؤكدين أن مائدة الإفطار التي يجتمع عليها طلاب من أكثر من 120 دولة تجسد عالمية رسالة الأزهر الشريف، وتعكس صورة حقيقية لقيم التكافل والتراحم التي يحرص الأزهر وبيت الزكاة على ترسيخها.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن مبادرة «إفطار صائم» تأتي ضمن برنامج «إطعام»، أحد البرامج التنموية المستدامة التي ينفذها البيت منذ إنشائه، بهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظاهر التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان، مشددًا على حرصه الكامل على تقديم وجبات صحية ومتوازنة يتم إعدادها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، من خلال فرق متخصصة لضمان حصول الصائمين على وجبة غذائية متكاملة تليق بمكانة الجامع الأزهر ورواده.

وأكد البيان أن تنظيم الإفطار الجماعي في الجامع الأزهر لا يقتصر على تقديم الطعام فحسب، بل يمتد ليكون رسالة إنسانية واجتماعية تعزز روح الانتماء والتآخي بين أبناء الأمة الإسلامية، في مشهد يومي يجمعهم على مائدة واحدة وذكرٍ واحد.

وفي ختام البيان، جدد «بيت الزكاة والصدقات» دعوته لأهل الخير للمشاركة في دعم المبادرة، مشيرًا إلى تخصيص حساب مستقل رقم (3030) بالبنك الأهلي المصري لاستقبال التبرعات الموجهة خصيصًا لإفطار الصائمين، منفصلًا عن حسابات أموال الزكاة والصدقات، استجابةً لرغبة المتبرعين في توجيه تبرعاتهم لهذا الغرض، إيمانًا بقول النبي ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا».

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

قرار عاجل في دعوى أحقية أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

500 جنيه| تراجع مفاجئ في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ما يبقوش ولاد حلال لو معملوش كده.. أحمد ماهر يرد على شكوى رامز وياسر جلال ضدهl خاص

في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق

محافظ أسوان يوجه بتقليل فترات الانتظار وصرف العلاج فوراً لمرضى مركز الأورام

محافظ أسوان: تطوير شامل لمسجد الطابية

مصرع شاب طعنا على يد نجل عمته بالمنوفية| وجارة الضحية: شاب كافح من أجل لقمة العيش

مصـ.رع شاب طعنا على يد نجل عمته بالمنوفية| وجارة الضحية: شاب كافح من أجل لقمة العيش

ماذا يحدث عند تناول مرضى القلب للبنجر؟.. وأفضل طرق لإدراجه في النظام الغذائي

4 سنوات من الحرب.. كيف استخدمت روسيا وأوكرانيا الذكاء الاصطناعي في الحرب بينهما

أكلات على سفرة رمضان تزيد الوزن رغم الصيام.. احترس من السعرات الخفية

نشرة المرأة والمنوعات| جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية بعد وفاة شقيق زينة.. هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

