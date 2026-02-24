نتيجة ترتيب الرغبات وقوائم الانتظار لمسابقة معلم مساعد رياضيات بالأزهر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة الاستعلام عن نتيجة ترتيب الرغبات للمتقدمين الناجحين في مسابقة شغل 5526 وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بـالأزهر الشريف للمراحل التعليمية (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، إلى جانب الإعلان عن ترتيب قوائم الانتظار، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg



وأوضح الجهاز أن الاستعلام متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع البوابة.

وأشار الجهاز إلى أنه تم إعمال قواعد المفاضلة المعلنة مسبقًا، وفحص وترتيب رغبات المتقدمين الذين أتيحت لهم فرصة اختيار محافظات بديلة، وفقًا للاحتياجات الفعلية بالمحافظات التي لم تُستكمل فيها الأعداد المطلوبة.

وأضاف أن المتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق في التسكين النهائي تم إدراجهم ضمن قوائم الانتظار وفقًا للترتيب النهائي لنتائجهم، تمهيدًا للاستعانة بهم حال خلو أي من الوظائف أو عدم استكمال إجراءات التعيين من قبل المرشحين الأساسيين.

ويهيب الجهاز بالسيدات والسادة المتقدمين متابعة موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على أي تعليمات أو تحديثات تتعلق بالمراحل التالية للمسابقة.