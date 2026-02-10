قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة توتنهام ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بين الرفض والتحذير| الموقف الأمريكي من سياسات إسرائيل في الضفة الغربية
حكماء المسلمين: أي إجراءات أو تغييرات من الاحتلال في الأراضي الفلسطينية باطلة
عاطل استدرجه.. تفاصيل التعدي على طفل أعلى سطح عقار بالهرم
كيف وصلت كسوة الكعبة إلى مليادرير القاصرات إبستين؟.. العدل الأمريكية تجيب
معدل 715 رحلة في اليوم.. مطار القاهرة يحقق أرقام قياسية جديدة
وزير الري: نصيب الفرد من المياه تراجع لـ 500 متر مكعب ونعتمد على النيل بنسبة 98%
كرتونة البيض تصل لـ110 جنيه.. ومفاجأة من اتحاد منتجي الدواجن بمناسبة رمضان
حسام حسن يضع تيبو جبريال تحت المجهر تمهيدًا لضمه لمنتخب مصر
الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي: نتابع التحقيق مع النائب العام ولن نفرط في دم الشهيد
أشرف داري خارج القائمة وداخل الحسابات.. كيف يدير الأهلي أزمة المدافع المغربي بين القانون والمرونة المالية؟
فتح الطريق الإقليمي في المنوفية.. ومصدر: إغلاقه بسبب الشبورة إجراء احترازي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الذهب مع ترقّب بيانات الوظائف والتضخم الأمريكية

الذهب
الذهب

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات الوظائف والتضخم الأميركية ويتمسك بمستوى 5 آلاف دولار للأونصة
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنها حافظت على تماسكها فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة.

وذلك في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة تتعلق بالوظائف والتضخم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والتي من شأنها أن تقدم مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.
 

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 5024.79 دولار للأونصة، بعدما كان المعدن النفيس قد سجل ارتفاعاً بنحو 2% خلال تعاملات أمس الاثنين، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.5% إلى 5053 دولاراً.
وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 81.03 دولار للأونصة، بعد مكاسب قوية قاربت 7% في الجلسة السابقة، علماً بأنها بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولاراً في 29 يناير. كما تراجع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 2084.09 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1710.75 دولار للأونصة.
 

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «تيستي لايف»، إن استمرار التوترات الجيوسياسية والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لفترة طويلة يمنح الذهب أفضلية نسبية على المدى المتوسط والطويل، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
 

وعلى صعيد العملات، تكبد الدولار خسائر خلال تعاملات اليوم، في حين حافظ الين الياباني على مكاسبه عقب الفوز الكاسح لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات، ما انعكس على تحركات أسواق المعادن.
 

وفي سياق متصل، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تشهد تباطؤاً خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تراجع نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، وهو ما يغذي النقاش الدائر داخل مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.
 

ويتوقع المستثمرون أن يُقدم الفدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري، بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، مع ترجيح تنفيذ أول خفض في يونيو المقبل.

 ويُذكر أن الذهب، الذي لا يدر عائداً، عادة ما يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.


وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، ومؤشر أسعار المستهلكين، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير، باعتبارها عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

أسعار السجائر

زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

الداخلية تُحبط حفلًا مشبوهًا بعنوان «يوم في جزيرة إبستين» بقصر النيل

مدبولي

التعديل الوزاري الجديد.. مصادر توضح حقيقة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

ترشيحاتنا

صحف الكويت تُسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات

صحف الكويت تُسلط الضوء على زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات

وزير العمل قاد مفاوضات إنهاء الإضراب

إنهاء إضراب عمال شركة ملابس بالعاشر من رمضان وعودة العمل بكامل طاقته

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

القمص داود لمعي في لقاء روحي مع مجمع كهنة إيبارشية حلوان

بالصور

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان.. خطوات مضمونة تحافظ على الطراوة والطعم

طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان
طريقة حفظ الفطير والباتيه لرمضان

بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبري بردين العلوي بالزقازيق

اعمال
اعمال
اعمال

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة
سندوتش فاهيتا دجاج بالجبنة الموزريلا السايحة

خضراوات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام
خضروات لا يجوز تفريزها أبدًا.. تعرفي عليها قبل رمضان لتجنب تلف الطعام

فيديو

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد