تراجع الذهب مع ترقّب بيانات الوظائف والتضخم الأمريكية

الذهب يتراجع مع ترقب بيانات الوظائف والتضخم الأميركية ويتمسك بمستوى 5 آلاف دولار للأونصة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لكنها حافظت على تماسكها فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة.

وذلك في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة تتعلق بالوظائف والتضخم في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والتي من شأنها أن تقدم مؤشرات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 5024.79 دولار للأونصة، بعدما كان المعدن النفيس قد سجل ارتفاعاً بنحو 2% خلال تعاملات أمس الاثنين، مدعوماً بتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنسبة 0.5% إلى 5053 دولاراً.

وكان الذهب قد سجل مستوى قياسياً عند 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير الماضي، وسط تصاعد المخاوف الجيوسياسية وتزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 81.03 دولار للأونصة، بعد مكاسب قوية قاربت 7% في الجلسة السابقة، علماً بأنها بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولاراً في 29 يناير. كما تراجع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 2084.09 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.7% إلى 1710.75 دولار للأونصة.



وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «تيستي لايف»، إن استمرار التوترات الجيوسياسية والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لفترة طويلة يمنح الذهب أفضلية نسبية على المدى المتوسط والطويل، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».



وعلى صعيد العملات، تكبد الدولار خسائر خلال تعاملات اليوم، في حين حافظ الين الياباني على مكاسبه عقب الفوز الكاسح لرئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات، ما انعكس على تحركات أسواق المعادن.



وفي سياق متصل، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تشهد تباطؤاً خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تراجع نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، وهو ما يغذي النقاش الدائر داخل مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة.



ويتوقع المستثمرون أن يُقدم الفدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الجاري، بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة، مع ترجيح تنفيذ أول خفض في يونيو المقبل.

ويُذكر أن الذهب، الذي لا يدر عائداً، عادة ما يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.



وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر، ومؤشر أسعار المستهلكين، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير، باعتبارها عوامل حاسمة في تحديد اتجاه الأسواق خلال الفترة المقبلة.