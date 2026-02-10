الرئيس السيسي يجري تشاورات مع مدبولي بشأن تعديل وزاري شامل للحكومة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم /الثلاثاء/، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي لإجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر السفير محمد الشناوي، أن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عدد من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة، الأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان، وذلك بالإضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من إجراء التعديل الوزاري.