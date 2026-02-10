قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، مستشار  رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، اجتماعاً لمتابعة الأعمال الأخيرة بموقع مشروع "حدائق تلال الفسطاط " على مساحة 500 فدان بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، والتي تجاور المتحف القومي للحضارة المصرية وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص.

 وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير والشركات المنفذة.
وفي مستهل الاجتماع، الذي عقد بموقع المشروع، رحب المهندس شريف الشربيني، باللواء خالد فودة، معربًا عن سعادته بتواجده بموقع مشروع حدائق الفسطاط، والذي يعكس اهتمام فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا المشروع، والاطلاع على جاهزيته تمهيداً لافتتاحه رسميًا، حيث يتم العمل حالياً على الانتهاء من اللمسات النهائية وتلافي الملاحظات التي يتم العمل عليها للانتهاء منها في أسرع وقت.
من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة، بالجهود بالأعمال المنفذة بمشروع حدائق تلال الفسطاط، لما تعكسه من مستوى رفيع في التخطيط والتنفيذ، وحرص واضح على الجودة والجمال والاستدامة، وإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للمنطقة، وتحويلها إلى متنفس حضاري متميز يليق بمكانتها، ويخدم المواطنين والزائرين على حد سواء.
وعقب الاجتماع، قام المهندس شريف الشربيني، واللواء خالد فودة، بجولة تفقدية بمختلف مكونات المشروع،  بداية بالمنطقة الاستثمارية، ومشروع الأرينا، حيث تقع المنطقة الاستثمارية على مساحة 131000م2 وتطل على بحيرة عين الحياة وتضم ( 12 مطعما – 4 مولات تجارية – 4 جراجات للسيارات ) ومن خلفها منطقة تسمح بإقامة العديد من الاحتفالات الرسمية الكبيرة بها المسرح الرومانى والنافورة المائية وأعمال تنسيق موقع، بالإضافة إلى عدد من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات.
وانتقل وزير الإسكان، ومستشار السيد رئيس الجمهورية، لمتابعة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، وتقع المنطقة الثقافية مقابلة للبوابة الرئيسية للدخول لمشروع حديقة تلال الفسطاط، وتعد احدى المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التى تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، ومن المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام، وتشمل البوابة الرئيسية إلى جانب ( 4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م2،  وعدد 3 نوافير، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح  26,864 م2 ).
كما تفقدا منطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة وقلعة صلاح الدين والأهرامات، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندقا سياحيا – مباني خدمية – أماكن انتظار سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" الجاري العمل بها لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لاستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم وفراغا خشبيا يطل على البحيرة  مستعرضاً المخططات التفصيلية لتلك التلال وما تحويه من مسارات وحدائق متنوعة، ومناطق للمطاعم والاحتفالات والترفيه.
كما تفقد المهندس شريف الشربيني، واللواء خالد فودة ، منطقة الأسواق وهى عبارة عن منطقة تجارية بمساحة  60000 م2 الهدف  منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط  الحرف اليدوية والتراثية، وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج ،ويتم تنفيذ منطقة الأسواق  على  3 مراحل وتتكون من( 19 محلا تجاريا - مواقف سيارات - بحيرة صناعية -  مساحات زراعية - فندق 3 نجوم  ).

تلال الفسطاط الإسكان المجتمعات العمرانية مصر القديمة بحيرة عين الصيرة مجمع الأديان جامع عمرو بن العاص

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

