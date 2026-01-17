وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع حدائق "تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماع بموقع مشروع "حدائق تلال الفسطاط" بمنطقة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، لمتابعة سير العمل بالمشروع.

وذلك في مستهل جولته اليوم، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة، والشركات المنفذة.

وفي بداية الاجتماع، ثمن المهندس شريف الشربيني، التعاون المثمر مع الدكتور إبراهيم صابر، في ملفات عمل وزارة الاسكان ومحافظة القاهرة المشتركة، وحرصه الدائم على دعم مشروع حدائق تلال الفسطاط، مقدماً الشكر لدعم السيد المحافظ لكافة ملفات العمل التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

واكد أن زيارة اليوم تأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال النهائية المتبقية بمشروع حدائق تلال الفسطاط وتلافي كافة الملاحظات للانتهاء منها.

من جانبه، ثمن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان لتنفيذ توجهات الدولة بإضافة رئة خضراء جديدة للقاهرة تتجاوز مساحتها ٥٠٠ فدان، مشيرًا إلى انتظار المواطنين لافتتاحها رسميًا، لتكون متنفسًا جديدًا لهم.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال النهائية المتبقية بالمشروع، حيث وجه الوزير بالمتابعة الدورية لكافة الأعمال، والانتهاء من تلافي كافة الملاحظات، ومتابعة نسب الإنجاز يومياً.

وعقب الاجتماع، قاما وزير الإسكان ومحافظ القاهرة، بجولة تفقدية بمشروع حدائق تلال الفسطاط، تابعا خلالها الموقف التنفيذي لمنطقة التلال، وتم متابعة سير العمل بها وبالمنطقة الثراثية ومنطقة النهر، حيث يضم المشروع منطقة التلال والوادى: وتنقسم منطقة التلال إلى ثلاثة تلال متباينة الارتفاعات يمر بينها الممر المائى (النهر)، وتتدرج فى مجموعة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة بحيث تجعل من قمة التلال مطلات على المشروع والمنطقة المحيطة، وتضم "تلة القصبة" المنشأة على مساحة 13000م2 ( فندق سياحي – مبانٍ خدمية – أماكن انتظار سيارات – بحيرة صناعية ) ومدرجات ومناطق جلوس مطلة على الشلال، وكوبرى مشاة للربط، وكافيتريا، وشلال، و"تلة الحفائر" لتصبح المنطقة مزارا أثريا سياحيا ثقافيا متكاملا من خلال الكشف عن بقايا مدينة الفسطاط على مساحة حوالي 47 فدانا للوصول للتكوين المعماري للمدينة الأثرية وترميمها، مع إنشاء ممشى بطول 1كم بارتفاع 1,5 م عن منطقة الحفائر حول مدينة الفسطاط الأثرية ( الحفائر ) لربط المباني الخدمية السياحية بالموقع العام لإستثمار المنطقة التراثية كمنطقة سياحية ذات طابع متميز، فيما تضم "تلة الحدائق التراثية" مدرجات ومبانى للزوار ومطاعم تطل على بحيرة.



كما تابع المهندس شريف الشربيني، والدكتور إبراهيم صابر، الموقف التنفيذي بمنطقة الأسواق والتي تتضمن منطقة تجارية بمساحة 60000 م2 الهدف منها هو تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والتراثية وأبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، ويتم تنفيذ منطقة الأسواق على 3 مراحل وتتكون من (19 محلا تجاريا - مواقف سيارات - بحيرة صناعية - مسطحات زراعية - فندق 3 نجوم).

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال وخاصة بتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، وفقا للخطة الزمنية الموضوعة، مشددًا على أهمية الالتزام بتوقيتات الخطة الزمنية للمشروع.

جدير بالذكر أن مشروع "حدائق تلال الفسطاط" يقع بمنطقة مصر القديمة على مساحة نحو 500 فدان، ويجري تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، التابع لوزارة الإسكان، فى موقع مركزى بقلب القاهرة التاريخية، وتعتبر من الحدائق الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط.