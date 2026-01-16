أبرز نشاطات وزارة الإسكان خلال الأسبوع.. فيديو جراف

أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً "بالفيديو جراف" شمل أبرز أنشطتها في أسبوع خلال الفترة من 10 إلى 15/1/2026.



وجاء فى التقرير أنه فى يوم 15/1/2026 عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع.

https://youtu.be/h6t33VE6Ehc?si=dgmR3Zc0xm-50v8O

وذلك في إطار المتابعة الدورية لكافة الأعمال بالمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية.



واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة تنفيذ ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى من "حياة كريمة"، وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الإنجاز والانتهاء من تنفيذ المشروعات وتسليمها، والاستعداد المكثف والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية من المبادرة، مع الالتزام بأعلى مستويات الأداء والتنفيذ وفقاً لأحدث المعايير، مشيرًا إلى أن مشروعات "حياة كريمة" لها أهمية كبيرة حيث أنها تنعكس على جودة حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" في نطاق محافظات الغربية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والأقصر والمنوفية، حيث تم رصد مراحل متقدمة للمشروعات ضمن نطاق عمل وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

ووجه الوزير في ختام الاجتماع أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.



كما استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة ومحافظة دمياط.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالدكتور أيمن الشهابي، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة، ومؤكداً على توفير كامل الدعم لمحافظة دمياط، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة" ، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على توفير عدد من احتياجات المحافظة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية للانتهاء من الأعمال التى تنفذها الوزارة بمحافظة دمياط ، حيث تم التشديد على الالتزام بتلك الخطط لدخول المحطات الخدمة وتحقيق أهداف المبادرة بشأن تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة للمواطنين.

وناقش المهندس شريف الشربينى مع الدكتور أيمن الشهابي الفرص الاستثمارية بالمحافظة التي تسهم في دعم الاقتصاد، حيث تمتلك المحافظة العديد من المقومات الواعدة .

من جانبه، قدَّم محافظ دمياط، الشكر لوزير الإسكان، على حفاوة الاستقبال ، وأشاد بدعم وزارة الإسكان للمحافظة والاهتمام الكبير الذى يوليه وزير الإسكان بكل ما يخص محافظة دمياط ، من مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.



كما أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 30 قرار إزالة لمخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تحت ولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة.

وفي يوم 14/1/2026، استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من شركة سان جوبان (Saint-Gobain)الفرنسية الرائدة في تصنيع مواد البناء عالية الأداء ، وذلك لبحث فرص التعاون في مجالات مواد البناء و تقديم حلول متكاملة فى مجالات ترشيد الطاقة والمبانى الخضراء ، بحضور مسئولي الوزارة.

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الإسكان بوفد الشركة الفرنسية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر لبحث أوجه التعاون مع الشركات العالمية في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع البناء والتنمية المستدامة .

وأشار المهندس الشربيني إلى أن وزارة الإسكان حريصة على توفير عدد من المحددات خلال التعاون مع الشركات العالمية تتمثل فى تقليل التكلفة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مواد البناء، مع أهمية مراعاة عنصر الوقت، حيث تسعى الوزارة لتنفيذ كافة المخططات الخاصة بها فى أزمنة قياسية، مع ضرورة توافر عنصر الجودة العالية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعمران الأخضر ، فإن أوجه التعاون المستقبلية يجب أن تتضمن تقديم حلول مبتكرة لمبانى خضراء صديقة للبيئة فى كافة أوجه أنماط الإسكان التى تنفذها الوزراة سواء لمحدودى ومتوسطى الدخل، أو الإسكان الفاخر والأبراج.

من جانبهم، أعرب مسئولو شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين تطلعهم للتعاون مع وزارة الإسكان في مجال مواد البناء و تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأحمال الحرارية، و استخدام تقنيات تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات، مع تقديم منتجات داعمة للبناء المستدام والمباني الخضراء.

كما أشاد مسئولو الشركة بالعاصمة الجديدة وأبدوا إعجابهم بها، ووصفوها بالنموذج الرائد فى مجال التخطيط العلمى الرائد فى المنطقة.



وفى ذات اليوم عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعآ، لمتابعة موقف مشروعات مدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرصه على متابعة المشروعات الجارية في مدينة العلمين الجديدة، مشدداً على ضرورة العمل على تذليل أي عقبات للانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة وفقًا للبرامج الزمنية الموضوعة.

وأكد الوزير خلال مناقشة المشروعات القائمة بمدينة العلمين الجديدة على الالتزام بخطة التسليم، ومنها الأبراج الشاطئية وأبراج مارينا، والحي اللاتيني، ومنطقة الداون تاون والامتداد، والمدينة التراثية والكمباوند السكني مزارين ومنطقة الفيلات وموقف تسليم الوحدات، وفي هذا الصدد أكد الوزير أهمية سرعة تسليم الوحدات الجاهزة للحاجزين بالمشروعات المختلفة.

كما ناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع "سكن لكل المصريين" بإجمالي 1992 وحدة، ومشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط بإجمالي 61 عمارة، وموقف مشروع ظلال 49 عمارة، بجانب استعراض موقف مشروع الإسكان المتميز بإجمالي 1912 وحدة.

ثم استعرض الاجتماع، موقف مشروع أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يجري تنفيذه على غرار مشروعة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويشتمل على إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتضم البرج الأيقوني بارتفاع 250 متراً (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.

ثم تابع وزير الإسكان سير العمل بمنظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالمدينة، وموقف مشروع محطة تحلية مياه جنوب العلمين بطاقة 180 ألف م3/يوم، ومشروع خزان التكديس بالمنطقة الجنوبية، ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الجنوبية، ومنظومة ري المسطحات الخضراء، بجانب استعراض تقرير عن أهم الأعمال بالمحاور والطرق والكباري بالمدينة، وكذا استعراض خطة تطوير الميادين والمحاور الرئيسية.



كما عقد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي جهات المرافق، لمناقشة بعض الملفات الاستراتيجية للقطاع، وذلك في إطار التنسيق المستمر لتطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، ومد الخدمات للمناطق التى لا تتوفر بها الخدمات.

شارك في الاجتماع كل من مستشار الوزارة للمشروعات والمرافق والمتابعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمستشار القانوني لقطاع المرافق بالوزارة، ونائب رئيس وحدة متابعة المشروعات (PMU) بالوزارة، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ونوابهم.



وفي إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية تفعيل دور اتحاد الشاغلين والحفاظ على الثروة العقارية، عقد قطاع الإسكان والمرافق برئاسة المهندس مصطفى النجار وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، جلسة استماع لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين ببعض أجهزة مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة تيسير إجراءات قيد اتحاد الشاغلين والوقوف على الإشكاليات التي تواجه اتحادات الشاغلين القائمة، وذلك بحضور المهندسة منال المرشدي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، والمهندسة رانيه منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان.

كما نظم القطاع، جلسة استماع لممثلي الإدارات المختصة بشئون اتحاد الشاغلين ببعض أحياء محافظات (القاهرة - الجيزة- القليوبية )، بحضور مدير مديرية الإسكان والمرافق لمحافظة القليوبية، وممثلي مديريات الإسكان والمرافق لمحافظتي الجيزة والقليوبية.



وفى نفس اليوم وفقاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمتابعة الموقف التنفيذى للطرق والمحاور التى تشرف الوزارة على تنفيذها، تفقد اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير يرافقه اللواء مهندس بدر حسني ندا، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى سير الأعمال لمحوري كمال عامر وعمرو بن العاص الجاري تنفيذهما من خلال الجهاز بنطاق محافظة الجيزة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها.



وفي يوم 13/1/2026، ألقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة، خلال الاحتفالية التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للاحتفاء بإنجازات 10 سنوات على المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين".

وفي مستهل كلمته، رحب الوزير بالحضور في هذه الاحتفالية المهمة، بمرور عشرة أعوام على إنجازات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ذلك الكيان الوطني الذي جسّد على أرض الواقع التزام الدولة المصرية بتوفير السكن اللائق والميسور لكل مواطن مصري، في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المهندس شريف الشربيني أن ملف الإسكان، كان ولا يزال، أحد أهم الملفات ذات الأولوية القُصوى للدولة، لما له من تأثير مُباشر على حياة المواطنين واستقرارهم الاجتماعي، ولما يُمثله من ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة الأسرة المصرية.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أنه تحقيقاً لهذه الرؤية، وضعت الدولة المصرية هدفًا وطنيًا طموحًا، تتولى تنفيذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال جهاتها التابعة، ويهدف إلى توفير نحو مليوني وحدة سكنية، تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 1.4 مليون وحدة، إلى جانب نحو 344 ألف وحدة جارٍ تنفيذها حاليًا، فضلًا عن استهداف تنفيذ ما يقرب من 150 ألف وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير أنه في إطار تنفيذ هذا الهدف الوطني، يعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أحد أهم الأدوات التنفيذية للدولة، لما يقوم به من دور محوري مهم في تحويل السياسات العامة إلى مشروعات إسكانية متكاملة، تخدم المواطن المصري بشكل مباشر وملموس، مضيفاً أنه من أبرز هذه السياسات؛ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تعاون الصندوق مع أكثر من 915 شركة مقاولات مصرية خاصة، ما أسهم في توفير نحو 4 ملايين فرصة عمل للمواطنين، ودعم قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.

وذكر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الشريك الأول للدولة في هذا البرنامج كان البنك الدولي، والذي كان له دورٌ محوري كشريك استراتيجي في الدعم الفني والمالي بقيمة مليار دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي، حيث ساهم منذ عام 2015 في مساعدة الأسر المصرية على امتلاك مسكن واستئجاره ليصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى حوالي 4 ملايين مواطن على مدار 10 سنوات، مما أسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما دعم استدامة البرنامج وعزز ثقة الشركاء الدوليين في التجربة المصرية.

وقال الوزير: "نؤكد التزامنا الكامل باستكمال باقي المُؤشرات المُستهدفة، وعلى رأسها تعميق مُشاركة القطاع الخاص، والتوسع في الإسكان الأخضر، وتفعيل محور الإسكان الإيجاري، كأحد الأدوات المُهمة لتحقيق التوازن والاستدامة في سوق الإسكان".

وأضاف المهندس شريف الشربيني إلى أنه جار حالياً دراسة مقترح من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإطلاق مبادرتين استراتيجيتين لتعزيز الشراكة مع مُطوري القطاع الخاص، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كأحد المسارات التنموية لتوسيع نطاق تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي وتحقيق الاستدامة المالية لها.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا ـ في هذا السياق ـ على تجهيز الأراضي اللازمة للمطورين لاستكمال دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم قبل إجراء الطرح النهائي، كما تعتزم عقد ورشة عمل مع المطورين لوضع الخطوط النهائية للتنفيذ وضمان توافق المشروعات مع أهداف الدولة في مجال الإسكان الاجتماعي المُستدام.

مضيفاً أنه من المقترح تنفيذ المبادرات في عددٍ من المدن الجديدة، تشمل: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، على أن تمثل هذه المرحلة نموذجًا تجريبيًا أوليًا يعقبه دراسة التوسع في باقي المدن الجديدة، وأيضاً إضافة مساحات تعتمد على توفير السكن الملائم الميسر بالإضافة إلى السكن الحر الاستثماري، بنسب بنائية ومساحات ملائمة للمواطن المصري، ويلتزم الصندوق بتقديم الدعم الكامل للمطورين، من خلال تسهيل إصدار كافة التراخيص والقرارات الوزارية اللازمة، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصولاً إلى دراسة ملفات المُتقدمين للحصول على وحدة ومقدم الدعم النقدي المناسب لمستوى دخلهم.

ولفت إلى أن الصندوق انتهج في عام 2020، التحول نحو الإسكان الأخضر وذلك في ظل ما يشهده العالم من تحديات بيئية ومناخية مُتسارعة، وما تفرضه من ضغوط مُتزايدة على الموارد الطبيعية وأنماط التنمية التقليدية، حيث بات من الضروري إعادة النظر في أساليب التخطيط العمراني والبناء، والاتجاه نحو نماذج أكثر كفاءة واستدامة، تُحقق الاستخدام الرشيد للطاقة والمياه، وتحدُ من الانبعاثات الكربونية، وتضمن جودة الحياة للأجيال الحالية والمُستقبلية، ويستهدف الصندوق تنفيذ نحو 70 ألف وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الأخضر.

وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني أن وزارة الإسكان، ماضية في تنفيذ استراتيجية الإسكان والبناء الأخضر في كل مشروعات الإسكان الحالية والمستقبلية، بالتعاون مع مُختلف أجهزة الدولة، وستواصل العمل على استكمال هذا المسار الوطني، وتوسيع برامج الإسكان بما يلبي احتياجات المواطنين، ويُجسد التزام الدولة الراسخ بتوفير حياة كريمة وآمنة لكل مواطن مصري.

كما توجه الوزير بالشكر إلى كل فريق العمل القائم على تنفيذ هذا المشروع، من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهات التابعة للوزارة، وشركات القطاع الخاص، وكل المطورين والمستثمرين الذين قاموا بدور عظيم، وكذا شركاء التنمية الدوليين والمحليين.



وفى ذات اليوم أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم الفائزين بقطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 18/1/2026، وحتى يوم الإثنين 2/2/2026، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للجدول الزمني



وتنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري والنظام العام، ومنع كافة مظاهر العشوائية بالمدن الجديدة، نفذت أجهزة تنمية مدن الشروق ودمياط الجديدة والشيخ زايد والنوبارية الجديدة، حملات إزالة لمخالفات بناء بعدة مناطق، بالتعاون مع الجهات المختصة.



وفي يوم 12/1/2026، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والصيانة ورفع الكفاءة ومنظومة النظافة بمدينة الشروق، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وقال وزير الإسكان، إن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة الشروق، وخاصة أعمال رفع كفاءة والصيانة ومنظومة النظافة على مستوى المدينة فيما يخص المحاور الرئيسية والطرق الداخلية بكافة عناصرها من زراعات وإنارة وتنسيق الموقع، مشدداً على أهمية أن يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة له.

وتابع الوزير خلال الاجتماع الجهود المبذولة في ملف الصيانة الخاصة بالطرق والمحاور حيث يتم تنفيذ العديد من الأعمال ومنها المداخل الخاصة بالمدينة بالإضافة إلى الأعمال الجارية بمنظومة النظافة، حيث يتم المتابعة الدورية وتكثيف الأعمال لتحقيق المستهدف، كما تم استعراض مقترح مشروع حديقة ترفيهية بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، ووجه الوزير بوضع برنامج زمني لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للطرق بكافة عناصرها واستمرار المتابعة الدورية لمنظومة النظافة.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات الإسكان التى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وخطط التسليم للحاجزين، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة .

وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف العام لمشروعات الإسكان المتنوعة والتي تشمل وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري متوسطي ومحدودي الدخل، وسكن مصر وجنة والطابع الحديث والمميز، ومشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الفاخر والفيلات، ومشروعات ديارنا وظلال ، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد، ويبلغ إجمالي مشروعات الإسكان مليون و221 ألف و659 وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 760 ألف و428 وحدة، وجارٍ تنفيذ 321 ألف و 733 وحدة، وجارٍ استكمال إجراءات الإسناد لأكثر من 60796 وحدة.

وتم خلال الاجتماع استعرض الموقف التفصيلي للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل بإجمالي 833926 وحدة، وكذا الوحدات السكنية بمحور متوسطي الدخل ضمن المبادرة بإجمالي 24528 وحدة.

كما تناول الاجتماع، الموقف التفصيلي لوحدات مشروع سكن مصر بإجمالي 80712 وحدة، بجانب موقف 43168 وحدة بمشروع جنة، و13088 وحدة بمشروعات الطابع الحديث والمميز، و10056 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان المتوسط، و18132 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان فوق المتوسط، و70948 وحدة بمشروعات متنوعة للإسكان الفاخر، و7063 فيلا.

كما تم استعراض موقف مشروع الإسكان المتوسط "ديارنا"، بإجمالي 60008 وحدات، بجانب موقف مشروع "ظلال" للإسكان الفاخر بإجمالي 40014 وحدة، مع دراسة طرح مشروع سكني جديد بإجمالي 20016 وحدة.

وخلال الاجتماع، تابع المهندس شريف الشربيني، موقف التسليمات للمشروعات والبرامج الزمنية للانتهاء من التنفيذ والتسليم، موجهاً بضغط البرامج الزمنية للانتهاء من تسليم الوحدات طبقاً للتوقيتات المحددة، بجانب توفير التمويل اللازم للانتهاء من تنفيذ الوحدات الجاري تنفيذها متضمنة أعمال المرافق والمسطحات الخضراء وأعمال تنسيق الموقع والطرق والإنارة بكافة المشروعات بالمدن الجديدة.

وفي إطار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بعدد من محافظات المرحلة الأولى ضمن المبادرة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهات التابعة والشركات المنفذة للمشروعات واستشارى المشروع .

استعرض الاجتماع عددآ من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى نطاق محافظات أسوان، أسيوط ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، سوهاج ، الجيزة ، قنا ، والتى بلغت نسب تنفيذ المشروعات بها مرحلة متقدمة، بجانب استعراض موقف المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمحافظات الغربية والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والأقصر، والمنوفية.

وتم خلال الاجتماع عرض تقريراً عن موقف الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية التي تنفذها وزارة الإسكان في تلك المحافظات، والتي شملت مشروعات مبانٍ خدمية مثل الوحدات الصحية من تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من تنفيذ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل شبكات صرف صحي ووصلات منزلية للمياه والصرف، ومحطات مياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي.

وأكد الوزير أهمية المتابعة الدورية والوقوف على حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه بنسب تنفيذ المشروعات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمتابعة الدقيقة على الأرض من مسئولي الوزارة يومياً لكافة المشروعات، موجها بضرورة التواصل والتنسيق الكامل بين كل العناصر المنفذة للمشروعات، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات والانتهاء من كافة الأعمال المتبقية لدخول المشروعات إلى الخدمة وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

بدورها، أعلنت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن الموافقة على قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية وذلك للوحدات التى مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

وأشارت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إلى أن ذلك يتم وفقاً للضوابط المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، والتى من ضمنها سداد رسوم للطلب المٌقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه لا ترد و لا تسترد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده والذى يمثل نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب أو تاريخ تحرير المخالفة بالنسبة للمخالفين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ووفقاً للآتي: نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 3 - 4 سنوات، ونسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 4 - 6 سنوات، ونسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ إستلامها 6 – 7 سنوات .

وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد، أنه يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المشار إليه في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام وسداد كافة الرسوم المقررة.

كما أكدت على أن جميع هذه الإجراءات يُشترط لتنفيذها قيام العميل بسداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية طرف جهة التمويل وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.

ومن جهة أخرى، أعلنت السيدة/ مي عبد الحميد عن إطلاق الصندوق لخدمتين إلكترونيتين جديدتين للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المستفيدين بوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الخدمتين الجديدتين هما:- خدمة تقديم طلب إجراء السداد المعجل والتصالح فى مخالفات البيع وذلك عبرموقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/AccpaymentPortal/، وخدمة الإستعلام عن حالة الطلب وذلك عبر موقع مركز خدمة المواطنين https://cservices.shmff.gov.eg/.

وفي يوم 11/1/2026، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي شركة سامكريت، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الشركة في عدد من المدن الجديدة وذلك بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها بعددٍ من المدن في قطاع المرافق، وكذا أهمية تكثيف العمل بتلك المشروعات للانتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم التعاون مع الشركة في تنفيذها مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بجانب الموقف التنفيذي لأعمال المرافق بمشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، حيث تم التشديد على الالتزام التام بكافة تفاصيل العمل وفقاً للجدول الزمني الموضوع حتى يتم تسليم الوحدات للحاجزين في التوقيتات المحددة.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تنفيذ محطة تنقية مياه شرب للمرحلتين الخامسة والسادسة بمنطقه جنوب الحي 28 بمدينة حدائق العاشر من رمضان، وكذا أعمال المرافق والتشطيبات بالحي السكني الخامس R5 بالعاصمة الجديدة.

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف أعمال مشروعات المرافق بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير الإسكان، أهمية ملف تقنين الأوضاع للأراضي المضافة بالمدن الجديدة، وأهمية الإسراع من دراسة كافة الملفات المقدمة للتقنين، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة ودفع أعمال الترفيق لتلك الأراضي المضافة بإجمالي مساحة 149.4 ألف فدان.

واستعرض الاجتماع البرنامج الزمني لأعمال الترفيق بكافة الأراضي والتكلفة الخاصة بالأعمال في كل من مدن "سفنكس الجديدة والشيخ زايد والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والشروق و6 أكتوبر".

كما تم استعراض الموقف التفصيلي لأعمال المرافق بكل مدينة بالمناطق المضافة لها، حيث شمل العرض المساحة المضافة لكل مدينة والتكلفة الإجمالية للأعمال والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها والأعمال المطلوب تنفيذها خلال العام المالي الحالي.



وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشي بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.

واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المماشي في مدن "العاشر من رمضان ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات"، بجانب مقترح وتصور خاص بالمشروعات المقرر طرحها والتي تضم مباني تجارية ومطاعم وغيرها، كما تضم مسطحات خضراء - أماكن جلوس عامة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية وضع ضوابط لمشروعات المماشي بكافة المدن وعدم التسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات.



كما قام الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة محافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتأكد من جودة التشغيل والصيانة وحماية الأصول، رافقه كل من: الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ونائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، إلى جانب ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وممثل الجهات المنفذة للمشروعات.

وتنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، بدفع عجلة العمل بكافة مشروعات الوزارة، قام وفد من ديوان عام الإسكان بالوزارة برئاسة المهندس مصطفي النجار وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو محمد عبد الهادي، وكيل أول وزارة الإسكان رئيس قطاع التشييد والمقاولات، ومسئولو القطاعين، بزيارة المشروعات السكنية الجاري تنفيذها التابعة لحساب الإسكان الاقتصادي بمدينة القاهرة الجديدة.



وفي إطار اهتمام الدولة المصرية البالغ بالحفاظ على المناطق الأثرية والتراثية كمرآة للحضارة وأداة للتنمية المستدامة، لتجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قائلاً: "إن الدولة المصرية تولي ملف القاهرة التاريخية أولوية قصوى، حيث نعمل على إعادة النبض للمباني الأثرية الصامتة عبر إعادة توظيفها بأسلوب يجمع بين عراقة الماضي ومتطلبات العصر، إن تحويل القصور والوكالات إلى مزارات وفنادق ومراكز ثقافية لا يهدف فقط للحفاظ على قيمتها التاريخية، بل يسعى لخلق نقاط جذب سياحي عالمية توفر فرص عمل وتساهم في تحسين البيئة العمرانية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، لتظل القاهرة دائماً عاصمة للحضارة ومنارة للتراث العالمي".

وتشمل أعمال التطوير الجاري تنفيذها من خلال الجهاز المركزي للتعمير ( الجهاز التنفيذي لمشروعات أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية ) مجموعة من الكنوز المعمارية، من أبرزها إحلال وترميم مسجد السيدة رقية من خلال تجهيز المسجد لاستيعاب حوالى 1600 مصلى ، و تجهيز الدور الأرضي بعدد من الخدمات (مكتبة – فصول تقوية – دار مناسبات – مركز طبى – حضانة ) ، بالإضافة إلى مشروع ترميم وإعادة تأهيل "وكالة قايتباي" التاريخية وتحويلها إلى فندق سياحي ذو طابع أثري يضم 24 جناحاً فندقياً، فضلاً عن رفع كفاءة "منزل زينب خاتون" بجوار جامع الأزهر وتطويره ليضم قاعات مؤتمرات وكافتيريا بانورامية، كما تمتد جهود الإحياء لتشمل "قصر السكاكيني" بحي الظاهر، والذي يجري تحويله إلى مركز حضاري وثقافي متكامل، مع رفع كفاءة واجهات المباني المحيطة به وإعادة تخطيط المنطقة مروريًا.

وفي يوم 10/1/2026 عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا في مستهل جولته التفقدية، لاستعرض ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرى السياحية، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز القرى السياحية.

وتابع المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع مارينا 8 وفقا للجدول الزمني المستهدف للمشروع، مؤكدًا أهمية انتهاء المشروع في التوقيتات المحددة على أعلى مستوى بما في ذلك أعمال تنسيق الموقع، ليتم تسليمه للحاجزين، موجهًا بتكثيف العمالة في بعض مناطق المشروع.

وتابع الوزير الأعمال الجارية بالبنية الخاصة بالمشروع والمرافق من مياه وصرف صحي وطرق وكهرباء واتصالات والطرق الرئيسية والداخلية، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في التنفيذ.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لبحيرات نيو مارينا المرحلة الأولى، والموقف التنفيذي لمشروع البوغاز نيو مارينا، وكذا أعمال تطوير مدخل مارينا ٥.

ثم تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بقرى مارينا، ومشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانيه الجديدة وجهاز القرى السياحية.

كما تفقد وزير الإسكان، مشروع البحيرات والبوغاز لتوصيل المياه لبحيرة نيو مارينا، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها، موجها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة وتكثيف الأعمال نظرا لأهمية المشروع، حيث إن المشروع يضم محطتي مضخات وخطي مواسير ونفقا مائيا وبحيرة نيو مارينا.

ووجه المهندس شريف الشربيني بإعداد برنامج زمني لكافة الأعمال وتكثيف العمالة والمعدات، وتوفير كافة احتياجات المشروع للانتهاء منه في أقرب وقت.

خلال جولته التفقدية: تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات "مارينا 8"، وتطوير الطريق الرئيسي لمدخل مارينا 5، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز القرى السياحية.

وتجول وزير الإسكان، بالأعمال الجاري تنفيذها بمارينا ٨ على مساحة 179 فدانا، وتضم مشروعات سكنية "شاليهات وفيلات" بإجمالي 243 مبنى به 917 وحدة، كما تابع موقف تنفيذ شبكات المرافق (مياه شرب – صرف – ري – طرق)، وأعمال شبكة الكهرباء، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع.

كما تفقد المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الرئيسي بمدخل مارينا 5 بطول ٢ كم.

ووجه وزير الإسكان بتكثيف الأعمال والتواجد الميداني المستمر لمتابعة مختلف الأعمال، للانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

وكذا تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، الأعمال الجاري تنفيذها ببرج LD06 أحد الأبراج الشاطئية وكمباوند مزارين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، رئيس جهاز مدينة العملين الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني، ومرافقوه، بأعمال تنفيذ كمبوند "مزارين"، مستمعا لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث إن المشروع مُقام على مساحة ٧٠٠ فدان، ويضم نحو 7956 وحدة متنوعة بين فيلات وشاليهات وعمارات.



وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة استلام الوحدات والفيلات من الشركات بالمشروع، وموقف التسليم للحاجزين، وتشغيل المحال التجارية، موجهاَ بالعمل على الانتهاء من المسطحات الخضراء وتنسيق الموقع، وضغط الأعمال المتبقية.



ثم انتقل وزير الإسكان، ومرافقوه، إلى برج LD06 بإجمالى 800 وحدة، وتفقد مكوناته، وهو أحد الأبراج الشاطئية السكنية الفندقية الحديثة في مدينة العلمين الجديدة، ويتميز بموقعه المتميز على الشاطئ وتجهيزه بخدمات متكاملة مثل الجراج والمطعم البانورامي، وقريبا سيتم تسليم وحداته، حيث بلغت نسبة إنجاز أعماله مرحلة متقدمة، كما تفقد المهندس شريف الشربيني نموذج للوحدات الموجودة بالبرج.



وتفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث تابع موقف تنفيذ مشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة ، واطَّلع وزير الإسكان، خلال الجولة على معدلات التنفيذ وجميع أعمال الواجهات للأبراج، ومكونات مشروع أبراج "الداون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، والذي يتم تنفيذه على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وصعد وزير الإسكان إلى الدور ٦٦ بالبرج الأيقونى، وتابع الأعمال الجاري تنفيذها بالموقع وتشطيب الواجهات في البرج، والتشطيبات الداخلية، كما تابع الموقف الخاص بأعمال المرافق بالمشروع.

كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع بحيرات دارن تاون "اللاجونز" وهو تطوير سياحي وترفيهي فاخر في مدينة العلمين الجديدة، يمتد على 745 فدانًا، مع مساحة تطوير 350 فدانًا ومساحة إجمالية قدرها 636,207 م²، ويعتمد المشروع على شبكة مترابطة من 11 بحيرة صناعية بمساحة مياه إجمالية 226,530 م²، وسبع جزر وظيفية تشمل وحدات إقامة فاخرة، مرافق رياضية وترفيهية، مسرحًا، حدائق مائية، ومناطق فعاليات، ويضم كورنيش بمساحة 222,084 م² للأنشطة التجارية والترفيهية والمسطحات الخضراء، كما يضم 109 مبنى بتصميم متكامل مع المسطحات المائية.

وخلال الجولة، وجه الوزير بحصر الفرص الإستثمارية بالمشروع، وبالأراضي المحيطة به لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق المستهدف من تنمية تلك المنطقة.



وواصل المهندس شريف الشربيني، جولته بتفقد الاعمال الجارية بمشروع إنشاء كوبري C19 والمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات، ورئيس جهاز المدينة.



كما تفقد وزير الإسكان الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تقاطع طريق C19 مع السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن طريق C19 مع السكة الحديد بالمنطقة الجنوبية، بلغت نسبة إنجاز الأعمال مرحلة متقدمة، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال القطاعات الصندوقية للوب 2 و3، وأعمال الحوائط الساندة، وأعمال الدهانات لجسم الكوبري الرئيسي، وأعمال الهاندريل المعدني.