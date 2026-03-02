قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أبو ليمون يوجه بتسريع وتيرة التنفيذ واستئناف الأعمال بكامل طاقتها باستاد المصري.. صور

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بستاد النادي المصري ويوجه بتكثيف الأعمال للانتهاء
محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، مشروع إنشاء ستاد النادي المصري، لمتابعة آخر تطورات الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز على أرض الواقع، وذلك في إطار حرص المحافظة على سرعة الانتهاء من هذا المشروع الرياضي الهام.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل نائب رئيس شركة وادي النيل، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والأستاذ الحسيني أبو قمر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق ،إلى جانب مهندسي المشروع وممثلي الشركة المنفذة وكافة الجهات التنفيذية المختصة.

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل بستاد النادي المصري ويوجه بتكثيف الأعمال للانتهاء في أسرع وقت

واستمع محافظ بورسعيد إلى عرض تفصيلي من القائمين على المشروع حول نسب التنفيذ ومراحل العمل الجارية، حيث تم التأكيد على الانتهاء من توريد جميع مهمات الكهرباء والمحولات الكهربائية والمولدات والموزعات وكشافات الإضاءة، وكذلك الانتهاء من توريد المظلات وأنظمة الإطفاء، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ.

وخلال تفقده أرض الملعب، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال، حيث تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للهيكل الخرساني بالكامل، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية نحو 80%، إلى جانب الانتهاء من تركيب الهيكل المعدني للمظلة، مع التأكد من جودة المواد المستخدمة ومطابقتها للمواصفات القياسية مشددا على ضرورة تحديد جدول زمني واضح لباقي الأعمال ومراحل التشطيبات والتجهيزات النهائية.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بسرعة بدء أعمال تركيب وزراعة النجيلة بالملعب، على أن يتم الانتهاء منها خلال 10 أيام، مع تسهيل كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من توصيل باقي المرافق الخاصة بالمشروع.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة وتسريع وتيرة العمل، مشددا على تكثيف العمالة والمعدات بالموقع، للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، بما يحقق حلم جماهير النادي المصري ويواكب مكانته التاريخية.

