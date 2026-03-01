محافظ بورسعيد يتفقد شاليهات المعمورة بحي الشرق ويشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، أعمال رفع كفاءة وتطوير شاليهات المعمورة، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السياحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزائري المحافظة، ورافق الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام وسمر الموافي رئيس حي الشرق والجهات المختصة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول الأعمال التي تشهدها الشاليهات و موقف تطوير الوحدات.

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من العمل و الاهتمام بأعمال التنسيق الحضاري ورفع كفاءة المرافق والبنية التحتية بالشاليهات، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتميزة لرواد المنطقة

وأكد المحافظ خلال جولته أن أعمال التطوير تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يساهم في دعم موارد المحافظة وتحسين المظهر الحضاري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.