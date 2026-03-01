لبحث سبل التعاون.. أبو ليمون يستقبل رئيس منطقة آثار بورسعيد

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأستاذ محمد الشرقاوي رئيس منطقة آثار بورسعيد، وذلك في إطار التنسيق المشترك لدعم جهود الحفاظ على التراث وتعظيم الاستفادة منه سياحيًا وثقافيًا.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس منطقة آثار بورسعيد

وخلال اللقاء، استعرض رئيس منطقة الآثار عددًا من ملفات العمل الجارية، وخطط صيانة وترميم المواقع الأثرية بالمحافظة، إلى جانب مناقشة آليات تطوير المناطق ذات الطابع التاريخي بما يليق بالقيمة الحضارية لمدينة بورسعيد.



وأكد محافظ بورسعيد حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم لمنطقة آثار بورسعيد ، مشددًا على أهمية الحفاظ على الهوية التاريخية والمعمارية للمحافظة، وتعزيز جهود الترويج السياحي للمواقع الأثرية، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وخلق فرص استثمارية جديدة.