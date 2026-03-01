قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلال تفقده المدينة الرياضية.. محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الأنشطة والفعاليات الرياضية

محمد الغزاوى

أجرى اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولة تفقدية بالمدينة الرياضية بحي الضواحي، لمتابعة سير الأنشطة الرياضية والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للشباب والرواد. 

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة وفوزي الوالي رئيس حي الضواحي.

وتفقد محافظ بورسعيد الملاعب والصالات الرياضية، واطلع على البرامج والفعاليات الرياضية المختلفة، مشيدًا بهذا الصرح الرياضي المميز.

 محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الأنشطة و  الفعاليات الرياضية 

كما تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون مختلف منشآت المدينة الرياضية، من ملاعب مفتوحة وصالات مغطاة والخدمات الملحقة، موجهًا بضرورة الحفاظ على كفاءة المنشآت وإجراء الصيانة الدورية لها، بما يضمن استدامة تقديم خدمة رياضية متميزة تليق بأبناء المحافظة.

ووجه المحافظ بتكثيف الأنشطة والفعاليات الرياضية داخل المدينة، والتوسع في تنظيم البطولات والبرامج المتنوعة التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتحويل المدينة الرياضية إلى مركز إشعاع رياضي وشبابي دائم يخدم أبناء بورسعيد.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن دعم القطاع الرياضي يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتنمية قدرات النشء والشباب، باعتبار الرياضة أحد أهم أدوات تعزيز الانتماء والوعي المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة

