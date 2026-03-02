قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد،  المهندس يسري قطايا مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمحافظة بورسعيد، لمتابعة موقف تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بنطاق المحافظة في إطار حرصه على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين البيئة الدراسية لأبنائنا الطلاب


وخلال اللقاء، استعرض المحافظ مع رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية ببورسعيد معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز الجارية لعدد 6 مدارس يجرى رفع كفائتهم و تطويرهم على أعلى مستوى، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق بيئة تعليمية آمنة ومجهزة تواكب جهود الدولة في تطوير قطاع التعليم

محافظ بورسعيد يتابع موقف تطوير عدد من المدارس مع هيئة الأبنية التعليمية 

وتشمل المدارس الجاري تطويرها ورفع كفاءتها: مدرسة الفتح، ومدرسة 6 أكتوبر، ومدرسة ياسر الشربيني، ومدرسة عقبة بن نافع،بالإضافة إلى المدرسة البحرية بمدينة بورفؤاد.

وشدد المحافظ على تقديم أوجه الدعم والتنسيق الكامل مع هيئة الأبنية التعليمية لتذليل أية معوقات، مؤكدًا أن تطوير المدارس يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

