وكيل تعليم بورسعيد يتابع المشروعات التعليمية بمدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات

تفقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية، لمتابعة موقف تطور المشروعات التعليمية بالمدرسة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدرسة تشمل 15 فصلًا دراسيًا لخدم 712 طالبة، لافتا إلى أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع بورسعيد تتولى مشروع رفع كفاءة مبنى واحد فقط بالمدرسة.

وشدد وكيل تعليم بورسعيد على استمرار تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوي، بما يحقق الانضباط ويكفل الحقوق والمساواة بين الجميع، مع استمرار المتابعة اليومية لغياب الطالبات مع أولياء أمورهن.