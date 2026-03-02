قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
مدبولي: الدولة تمهد الطريق أمام القطاع الخاص باعتباره شريكاً في قيادة قاطرة التنمية
تصعيد خطير شرق المتوسط.. مسيرات حزب الله وراء استهداف القواعد البريطانية في قبرص
الإمارات تعلن تسيير رحلات استثنائية لإجلاء العالقين والمتأثرين بالأحداث
لسبب صادم .. الزمالك يفقد محمد صبحي أمام الاتحاد السكندري
ماكرون: فرنسا ستزيد حجم ترسانتها النووية
الحكونة: تحديث السيناريوهات المتكاملة للتعامل مع تداعيات العمليات العسكرية ضد إيران
الكاف يعلن الكيني كاماكو حكماً لمباراة الزمالك وأوتوهو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
إسراء عبدالمطلب

في ظل التصعيد العسكري غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية موجة واسعة من الشائعات والمزاعم التي تحدثت عن اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إثر ضربة صاروخية إيرانية استهدفت اجتماعاً لمجلس الوزراء في القدس المحتلة. 

هذه الأنباء، التي وُصفت بالمدوية، انتشرت بشكل فيروسي وأُرفقت بصور ومقاطع مصورة قيل إنها توثق موقع الهجوم، وسط حالة من الذهول والارتباك لدى الرأي العام، قبل أن تبدأ عمليات التدقيق والتحقق من مصادرها.

نتنياهو

انتشار شائعات منسوبة إلى رويترز

اللافت في هذه المزاعم أنها نُسبت إلى وكالة رويترز، ما منحها زخماً إضافياً وساهم في تسارع تداولها. 

غير أن المراجعة الأولية للمصادر الرسمية والمهنية أظهرت عدم وجود أي خبر منشور أو بيان صادر عن الوكالة يؤكد وقوع مثل هذا الهجوم أو اغتيال أي من القيادات الإسرائيلية. 

كما تبيّن أن الصور المتداولة، التي زُعم أنها لموقع الاستهداف في القدس، جرى توليدها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في محاولة واضحة لإثارة الذعر وبث البلبلة في توقيت بالغ الحساسية.

غموض إعلامي ونفي غير مباشر

رغم كثافة الشائعات، نفت وسائل إعلام دولية وإسرائيلية صحة الادعاءات المتداولة، مؤكدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان قد أدلى بتصريحات قبل وقت قصير، وصف فيها المرحلة الحالية بأنها من “أصعب الفترات”، متوعداً بتوسيع الضربات ضد إيران. 

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي بيان رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أو من المؤسسة العسكرية يؤكد أو ينفي تعرض نتنياهو أو رئيس الأركان لأي استهداف مباشر، ما أبقى حالة من الغموض الإعلامي، وإن كان النفي غير المباشر هو السائد في التغطيات الموثوقة.

تصعيد ميداني غير مسبوق

ميدانياً، شهدت الساعات الأخيرة تصعيداً حاداً، تمثل في إطلاق إيران موجات من الصواريخ الباليستية والانشطارية المتطورة باتجاه العمق الإسرائيلي. 

وأفادت تقارير ميدانية بسقوط قتلى وجرحى، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة، بعد فشل منظومات الدفاع الجوي في اعتراض جميع الرؤوس المتعددة لبعض الصواريخ، لا سيما في مناطق حيفا وقاعدة “نيفاتيم” الجوية. 

كما أكدت مصادر عبرية أن صفارات الإنذار لم تتوقف في غالبية المدن، وسط شلل شبه كامل أصاب الجبهة الداخلية.

اتساع رقعة المواجهة إقليمياً

وفي تطور وُصف بالخطير، دخلت الجبهة اللبنانية على خط التصعيد، حيث تحدثت تقارير إعلامية عن إطلاق ما لا يقل عن ستة صواريخ باليستية من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل. 

ويُعد هذا التطور أول خرق كبير لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، ما يشير إلى انهيار التهدئة وفتح جبهة جديدة بالتزامن مع الضربات الإيرانية، وسط أنباء عن استعدادات وتحركات برية إسرائيلية على الحدود الشمالية.

حقيقة اغتيال نتنياهو ورئيس الأركان

بالتوازي مع التطورات الميدانية، استمر تداول الادعاءات بشأن اغتيال نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة دقيقة استهدفت اجتماعاً حكومياً في القدس. 

إلا أن التحقيقات الصحفية والتدقيق في المحتوى المتداول أثبتت أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، وأن المواد البصرية المصاحبة لها مفبركة أو مولدة رقمياً.

كما لم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانب الإيراني أو الإسرائيلي يدعم رواية الاغتيال، ما يعزز فرضية أنها جزء من حرب نفسية ومعلومات مضللة ترافق التصعيد العسكري.

خلفية التصعيد الحالي

يأتي هذا المشهد في سياق حرب مفتوحة تشهد تبادلاً مكثفاً للضربات بين إيران وإسرائيل، وسط انخراط أمريكي مباشر ودعم عسكري واضح لتل أبيب. 

وتشير تقارير إلى استخدام صواريخ متطورة ذات رؤوس انشطارية، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى داخل إسرائيل، وأعاد إلى الواجهة مخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى حرب إقليمية شاملة، في وقت تتزايد فيه حملات التضليل والشائعات كأداة موازية للعمليات العسكرية على الأرض.

وفي المحصلة، تؤكد المعطيات المتوفرة حتى الآن أن الأنباء المتداولة بشأن اغتيال بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي عارية من الصحة، وتعكس حالة الفوضى المعلوماتية المصاحبة للحروب الكبرى. 

وبينما يستمر التصعيد العسكري بوتيرة متسارعة، يبقى التحقق من المصادر الرسمية والابتعاد عن الأخبار غير الموثوقة ضرورة ملحّة، في ظل بيئة إعلامية مشبعة بالتضليل والتلاعب الرقمي.

إيران إسرائيل إيران وإسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

ترشيحاتنا

الشعب الجمهوري

الشعب الجمهوري: الاصطفاف الوطني والعمل الواعي الطريق الحقيقي لدعم الدولة في اللحظات الدقيقة

الدكتورة جيهان شاهين

«صناعة النواب» تدعو وزارة الصناعة لتقديم سند قرارات غلق منشآت الكفاية الإنتاجية

إيهاب إمام

برلماني: مشروعات النقل الجماعي تدعم التنمية المستدامة

بالصور

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد