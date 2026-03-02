قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الجناح العسكري في لبنان خلال هجوم إسرائيلي
مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
فن وثقافة

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. تصاعد الأحداث بعد هروب ابنة نيللي كريم

بوستر مسلسل على قد الحب
بوستر مسلسل على قد الحب
قسم الفن

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل على قد الحب تطورًا دراميًا لافتًا وأحداثًا مشوقة غيّرت مسار القصة بشكل واضح، مع تصاعد حدة الصراعات بين الشخصيات واقتراب خيوط المؤامرة من الانكشاف.

هروب «لي لي» وتصاعد المؤامرة

جاء في مقدمة الأحداث هروب «لي لي» ابنة مريم، التي تجسدها نيللي كريم، ما تسبب في حالة من القلق والتوتر. وفي الوقت الذي يفكر فيه كريم (شريف سلامة) في احتواء الموقف، تتراجع سارة (مها نصار) قليلًا عن خطتها ضد مريم خوفًا على الطفلة، إلا أن الطبيب النفسي المتحالف معها، الذي يجسده محمد علي رزق، ينجح في إقناعها بعدم الاستسلام والاستمرار في تنفيذ مخططهما.

ويتمكن كريم في النهاية من العثور على «لي لي» وإعادتها إلى المنزل، لكن التوتر يظل مسيطرًا، خاصة مع استمرار الخطة التي تهدد استقرار مريم النفسي والعائلي.

أداء فني راقٍ يرفع مستوى الحلقة

تميزت الحلقة بمستوى أداء عالٍ من جميع الفنانين المشاركين، حيث أبدعت نيللي كريم في تجسيد شخصية مصممة المجوهرات القوية والحازمة، وقدمت أداءً عاطفيًا عميقًا عكس حالة القلق والانكسار التي تعيشها الشخصية.

كما قدم شريف سلامة أداءً متوازنًا أبرز صراعاته الداخلية، فيما أضافت مها نصار لمسة عاطفية راقية من خلال مشاهدها المتوترة، ما منح الحلقة ثقلًا دراميًا واضحًا وأسهم في رفع مستواها الفني.

مواعيد عرض «على قد الحب»

يعرض على CBC: العرض الأول 8:30 مساءً – الإعادة 2:45 صباحًا – الإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

و CBC دراما: 12:15 صباحًا – 6:30 صباحًا – 11:30 صباحًا – 6 مساءً.

و Watch It: متاح للمشاهدة عند الطلب مباشرة بعد العرض التلفزيوني.

ويواصل «على قد الحب» تأكيد مكانته كأحد أبرز أعمال الموسم، جامعًا بين النجاح الجماهيري والإشادات الفنية مع كل حلقة جديدة.

 مسلسل على قد الحب

 مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

 تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

مسلسل على قد الحب شريف سلامة نيللى كريم أحمد سعيد عبد الغنى نيللي كريم

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
