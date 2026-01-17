قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
اقتصاد

الإسكان: مصادر بديلة للتعامل مع مشكلة زيادة نسبة عكارة مياه البحر بالمنصورة

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان
آية الجارحي

قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم توفير مصادر بديلة للتعامل مع مشكلة زيادة نسبة العكارة لمياه البحر والتى أدت إلى عدم انتظام تشغيل محطة تحلية مياه مدينة المنصورة الجديدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2025، نتيجة لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح ووجود نوَّات بالبحر المتوسط أثرت على جودة المياه الخام الداخلة لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة مما أدى إلى عدم انتظام تشغيل محطة.

ولتجنب الانقطاع التام للمياه عن المناطق السكنية بالمدينة تم الاعتماد على الخزانات الاستراتيجية بسعة 20 ألف م3 عن طريق ضخ المياه لمدة ساعتين والتوقف لمدة ساعتين بشكل تبادلي على مدار اليوم للحفاظ على مخزون المياه لأطول فترة ممكنة.

كما تم الاعتماد على مصادر بديلة لتوفير المياه حيث تم تغذية منطقة سكن مصر بالمنطقة الأولى وجامعة المنصورة الجديدة من محطة تحلية المياه الجوفية بالجامعة، وتم تغذية منطقة سكن مصر 2 وجنة 2 والفيلات المتصلة وشبه المتصلة 2 من محطة تحلية المياه الجوفية المؤقتة بالكورنيش، أما باقي المناطق السكنية المتمثلة في منطقة جنة 1 وجنة 3و4 والإسكان ذو الطابع الساحلي والفيلات بالمناطق 1و3و4 فيتم تغذيتها من خلال تانكات مياه توفر إمداد مياه مستمر مع توزيع قوارير مياه وذلك لحين تجاوز الأزمة.

ولمنع تكرار حدوث المشكلة مستقبلًا جارٍ البدء بتنفيذ مشروع مد مأخذ محطة التحلية 1كم إضافي بالبحر مما سيقلل من تأثر جودة المياه الداخلة للمحطة بالنوات المثيلة مستقبلًا، كما يجري التجهيز لتنفيذ مجموعة آبار شاطئية لتوفر مصدر بديل للمياه الخام في حالات الطوارئ مما يقلل تمامًا من فرص توقف المحطة مستقبلًا.

الإسكان المجتمعات العمرانية المنصورة الجديدة المناطق السكنية عكارة المياه

