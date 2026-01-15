وزير الإسكان يُصدر 30 قرار إزالة لمخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 30 قرار إزالة لمخالفات البناء الواقعة بمناطق مختلفة تحت ولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.

وذلك في إطار مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة.



وشدد المهندس شريف الشربيني، على مواصلة جهود أجهزة وزارة الإسكان في إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن والتجمعات العمرانية الجديدة، وتنفيذ الحملات المستمرة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لرؤساء ومسئولي أجهزة المدن بضروة التعامل الفورى مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..



وتمثلت مخالفات البناء في إقامة مباني بارتفاعات ومساحات مختلفة بعدد من المناطق ، بجانب إنشاء عدد من الأدوار (دور أرضى – أول علوى) دون الحصول على تراخيص البناء ، وذلك بمناطق تقع تحت ولاية جهازي تنمية القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي.