ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. اتصالات مصرية مكثفة لخفض التصعيد فى المنطقة
النجم العالمي ويل سميث يزور الاهرامات .. شاهد
الرئيس السيسي يستقبل وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني
أسمى معاني الإيمان.. مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج
أول ظهور لـ أفشة في مران الاتحاد السكندري
فريق طبي بمستشفى أجا ينجح في إعادة بناء وجه لمريض
المالية: ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من الأرباح الرأسمالية للتعاملات في البورصة للمقيمين
باريس تتضامن مع الدنمارك.. ماذا تفعل القوات الفرنسية في جرينلاند؟
"الوزراء" يوضح أسباب قرار وزارة التضامن باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام
الرئيس التنفيذي لـ CMA لمحطات الحاويات: محطة البحر الأحمر تجسد بوضوح رؤية مصر 2030
حملة لمصادرة مكبرات الصوت بـ«التكاتك» في بيلا بكفر الشيخ | صور
اقتصاد

وزير الإسكان يبحث مع محافظ دمياط تنفيذ مشروعات حياة كريمة والبنية التحتية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أمس، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون.

وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة ومحافظة دمياط.


وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالدكتور  أيمن الشهابي، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة، ومؤكداً على توفير كامل الدعم لمحافظة دمياط، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة" ، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على توفير عدد من احتياجات المحافظة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية للانتهاء من الأعمال التى تنفذها الوزارة بمحافظة دمياط، حيث تم التشديد على الالتزام بتلك الخطط لدخول المحطات الخدمة وتحقيق أهداف المبادرة بشأن تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة للمواطنين.


وناقش المهندس شريف الشربينى مع الدكتور  أيمن الشهابي الفرص الاستثمارية بالمحافظة التي تسهم في دعم الاقتصاد، حيث تمتلك المحافظة العديد من المقومات الواعدة .

من جانبه، قدَّم محافظ دمياط، الشكر لوزير الإسكان، على حفاوة الاستقبال ، وأشاد بدعم وزارة الإسكان للمحافظة والاهتمام الكبير الذى يوليه وزير الإسكان بكل ما يخص محافظة دمياط ، من مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.


وتناول اللقاء موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة" مرحلة أولى"، حيث تم التأكيد على أن هناك نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات بمحافظة دمياط،  بجانب بحث أوجه التعاون فيما يخص المشروعات السكنية والبنية التحتية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، على استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، بجانب أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.

الإسكان المجتمعات العمرانية دمياط حياة كريمة وزارة الإسكان

