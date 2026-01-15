وزير الإسكان يبحث مع محافظ دمياط تنفيذ مشروعات حياة كريمة والبنية التحتية

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أمس، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، لبحث عدد من ملفات العمل المشتركة وتعزيز أوجه التعاون.

وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور مسئولي الوزارة ومحافظة دمياط.



وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بالدكتور أيمن الشهابي، مثمناً التعاون بين الوزارة والمحافظة، ومؤكداً على توفير كامل الدعم لمحافظة دمياط، من خلال المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري"حياة كريمة" ، لافتاً إلى أنه خلال الفترة الماضية تم العمل على توفير عدد من احتياجات المحافظة.

كما أكد المهندس شريف الشربيني، على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية للانتهاء من الأعمال التى تنفذها الوزارة بمحافظة دمياط، حيث تم التشديد على الالتزام بتلك الخطط لدخول المحطات الخدمة وتحقيق أهداف المبادرة بشأن تنفيذ مشروعات خدمية متكاملة للمواطنين.



وناقش المهندس شريف الشربينى مع الدكتور أيمن الشهابي الفرص الاستثمارية بالمحافظة التي تسهم في دعم الاقتصاد، حيث تمتلك المحافظة العديد من المقومات الواعدة .

من جانبه، قدَّم محافظ دمياط، الشكر لوزير الإسكان، على حفاوة الاستقبال ، وأشاد بدعم وزارة الإسكان للمحافظة والاهتمام الكبير الذى يوليه وزير الإسكان بكل ما يخص محافظة دمياط ، من مشروعات المياه والصرف الصحي والإسكان لتلبية احتياجات أبناء المحافظة.



وتناول اللقاء موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة" مرحلة أولى"، حيث تم التأكيد على أن هناك نسب إنجاز متقدمة بالمشروعات بمحافظة دمياط، بجانب بحث أوجه التعاون فيما يخص المشروعات السكنية والبنية التحتية.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير الإسكان ومحافظ دمياط، على استمرار التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، بجانب أهمية المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها.