منجم ذهب في أفريقيا يخبئ نصف تريليون دولار.. أين يقع؟

في تلال منطقة ويتواترسراند جنوب أفريقيا يوجد أحد أكثر التكوينات الجيولوجية قيمة في تاريخ الأرض، ليس فقط من ناحية عمره، بل أيضًا لما احتوته صخورَه من ثروات طبيعية هائلة.

يعود عمر هذا الحوض إلى نحو 2.7 مليار سنة، ما يجعله من أقدم المناطق الصخرية على كوكبنا، وقد لعب دورًا جوهريًا في تشكيل اقتصاد التعدين العالمي.

قصة حوض ويتواترسراند

يُعد حوض ويتواترسراند شهادة حية على الحقبات الجيولوجية المبكرة، إذ شهدت هذه الطبقات الصخرية القديمة عمليات طبيعية مكثفة أدّت إلى تكوين رواسب غنية بالمعادن الثمينة، أبرزها الذهب.

خلال القرنين الماضيين، أنتجت هذه الرواسب وحدها حوالي 40% من إجمالي الذهب الذي استخرجه الإنسان في التاريخ.

وتؤكد الدراسات الجيولوجية أن هذا التركيز الهائل للذهب لم يكن صدفة، بل نتيجة عمليات ترسب معقدة حدثت في العصور القديمة حين حملت أنهار بدائية دقائق الذهب إلى مجاريها، حيث تراكمت مع مرور الزمن وأصبحت جزءًا من صخور الرواسب الغرينية.

لم تكن هذه المنطقة غنية بالذهب فحسب، بل تحتوي أيضًا على كميات ضخمة من المعادن الأخرى النفيسة التي لم تُستَغل بعد، ويُقدَّر إجمالي قيمتها بما يقارب نصف تريليون دولار.

هذا الكم الهائل من الثروات الطبيعية لم يجذب اهتمام العلماء فحسب، بل شكّل أساسًا لبناء اقتصاد صناعي ضخم حول التعدين في جنوب أفريقيا.

ما أهمية حوض ويتواترسراند؟

منذ اكتشاف العروق الحاملة للذهب في عام 1886، شهدت المنطقة تحوّلًا اقتصاديًا واجتماعيًا جذريًا، فقد أدّى التعدين العميق إلى نهضة سريعة في مدينة جوهانسبرغ المجاورة، التي نمت وتوسّعت بشكل كبير بفضل تدفق العمال والاستثمارات.

وتعكس تطورات عمليات التعدين في هذه المنطقة تطوّر التكنولوجيا المستخدمة في استخراج المعادن، إذ انتقل العمل من عمليات يدوية سطحية إلى حفر أعمق من أربع كيلومترات تحت الأرض، مع تحديات هندسية معقدة لضمان السلامة واستمرارية الإنتاج.

إلى جانب الأهمية الاقتصادية، يُقدّم حوض ويتواترسراند فرصة فريدة للعلماء لدراسة تاريخ الأرض المبكّر، إذ تشكّل الرواسب الصخرية هناك سجلًا جيولوجيًا يحفظ تفاصيل تكوّن القشرة الأرضية في عصورٍ لا تزال غامضة بالنسبة للكثير من الباحثين.

تساعد هذه الدراسات في فهم كيف أثّرت العمليات الطبيعية القديمة في توزيع المعادن، وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لعمليات الاستكشاف الجيولوجي الحديثة.

وبحسب الخبراء، يمثل حوض ويتواترسراند في جنوب أفريقيا أحد أكثر الأمثلة ملاءمة على العلاقة بين الزمن والجغرافيا والاقتصاد، حيث تقف صخور عمرها مليارات السنين اليوم كمصدرٍ لثرواتٍ أثّرت في المالية العالمية، وألهمت فهمًا أعمق لكيفية تطوّر كوكبنا عبر العصور.