قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
مواجهات الحسم.. مواعيد مباريات الأهلي خلال شهر مارس
وزير خارجية الصين: نعارض الضربات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران
مدبولي: لن يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أو توقف لإمدادات الغاز عن المصانع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

منجم ذهب في أفريقيا يخبئ نصف تريليون دولار.. أين يقع؟

منجم ذهب
منجم ذهب

في تلال منطقة ويتواترسراند جنوب أفريقيا يوجد أحد أكثر التكوينات الجيولوجية قيمة في تاريخ الأرض، ليس فقط من ناحية عمره، بل أيضًا لما احتوته صخورَه من ثروات طبيعية هائلة. 

يعود عمر هذا الحوض إلى نحو 2.7 مليار سنة، ما يجعله من أقدم المناطق الصخرية على كوكبنا، وقد لعب دورًا جوهريًا في تشكيل اقتصاد التعدين العالمي. 

قصة حوض ويتواترسراند

يُعد حوض ويتواترسراند شهادة حية على الحقبات الجيولوجية المبكرة، إذ شهدت هذه الطبقات الصخرية القديمة عمليات طبيعية مكثفة أدّت إلى تكوين رواسب غنية بالمعادن الثمينة، أبرزها الذهب. 

خلال القرنين الماضيين، أنتجت هذه الرواسب وحدها حوالي 40% من إجمالي الذهب الذي استخرجه الإنسان في التاريخ. 

وتؤكد الدراسات الجيولوجية أن هذا التركيز الهائل للذهب لم يكن صدفة، بل نتيجة عمليات ترسب معقدة حدثت في العصور القديمة حين حملت أنهار بدائية دقائق الذهب إلى مجاريها، حيث تراكمت مع مرور الزمن وأصبحت جزءًا من صخور الرواسب الغرينية. 

لم تكن هذه المنطقة غنية بالذهب فحسب، بل تحتوي أيضًا على كميات ضخمة من المعادن الأخرى النفيسة التي لم تُستَغل بعد، ويُقدَّر إجمالي قيمتها بما يقارب نصف تريليون دولار. 

هذا الكم الهائل من الثروات الطبيعية لم يجذب اهتمام العلماء فحسب، بل شكّل أساسًا لبناء اقتصاد صناعي ضخم حول التعدين في جنوب أفريقيا. 

ما أهمية حوض ويتواترسراند؟

منذ اكتشاف العروق الحاملة للذهب في عام 1886، شهدت المنطقة تحوّلًا اقتصاديًا واجتماعيًا جذريًا، فقد أدّى التعدين العميق إلى نهضة سريعة في مدينة جوهانسبرغ المجاورة، التي نمت وتوسّعت بشكل كبير بفضل تدفق العمال والاستثمارات. 

وتعكس تطورات عمليات التعدين في هذه المنطقة تطوّر التكنولوجيا المستخدمة في استخراج المعادن، إذ انتقل العمل من عمليات يدوية سطحية إلى حفر أعمق من أربع كيلومترات تحت الأرض، مع تحديات هندسية معقدة لضمان السلامة واستمرارية الإنتاج. 

إلى جانب الأهمية الاقتصادية، يُقدّم حوض ويتواترسراند فرصة فريدة للعلماء لدراسة تاريخ الأرض المبكّر، إذ تشكّل الرواسب الصخرية هناك سجلًا جيولوجيًا يحفظ تفاصيل تكوّن القشرة الأرضية في عصورٍ لا تزال غامضة بالنسبة للكثير من الباحثين. 

تساعد هذه الدراسات في فهم كيف أثّرت العمليات الطبيعية القديمة في توزيع المعادن، وما يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لعمليات الاستكشاف الجيولوجي الحديثة. 

وبحسب الخبراء، يمثل حوض ويتواترسراند في جنوب أفريقيا أحد أكثر الأمثلة ملاءمة على العلاقة بين الزمن والجغرافيا والاقتصاد، حيث تقف صخور عمرها مليارات السنين اليوم كمصدرٍ لثرواتٍ أثّرت في المالية العالمية، وألهمت فهمًا أعمق لكيفية تطوّر كوكبنا عبر العصور. 

حوض ويتواترسراند قصة حوض ويتواترسراند منجم ذهب أقدم منجم ذهب أهمية حوض ويتواترسراند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الزمالك

المهاجم الأفضل في الدورى.. لاعب الأهلي السابق يشيد بنجم الزمالك

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

ترشيحاتنا

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

عيد الفطر

كم يتبقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تكشف التفاصيل

بالصور

فوائد تناول البنجر في رمضان.. يدعم المناعة والطاقة وطرق سهلة لتحضيره

فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة
فوائد تناول البنجر للصحة

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة.. عادات يومية تهدد توازن الجسم في رمضان

أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة
أخطاء الإفطار التي ترفع السكر فجأة

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر
كنز غذائي.. فوائد لا تعلمها عن البنجر

لمرضى القولون في رمضان.. أفكار إفطار خفيفة تقلل الانتفاخ والتقلصات

أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان
أفكار إفطار خفيفة لمرضى القولون في رمضان

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد