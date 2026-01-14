قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير الإسكان يلتقي وفداً من شركة «Saint-Gobain» الفرنسية لبحث أوجه التعاون

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدًا من شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية الرائدة في تصنيع مواد البناء عالية الأداء، وذلك لبحث فرص التعاون في مجالات مواد البناء، وتقديم حلول متكاملة فى مجالات ترشيد الطاقة والمبانى الخضراء، بحضور مسئولي الوزارة.

في مستهل اللقاء، رحّب وزير الإسكان بوفد الشركة الفرنسية، مؤكدًا أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر لبحث أوجه التعاون مع الشركات العالمية في مختلف المجالات، ولا سيما قطاع البناء والتنمية المستدامة.


وقال المهندس الشربيني إن وزارة الإسكان حريصة على توفير عدد من المحددات خلال التعاون مع الشركات العالمية تتمثل فى تقليل التكلفة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في مواد البناء، مع أهمية مراعاة عنصر الوقت، حيث تسعى الوزارة لتنفيذ جميع المخططات الخاصة بها فى أزمنة قياسية، مع ضرورة توافر عنصر الجودة العالية.

وأوضح وزير الإسكان، أنه فى إطار توجه الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة والعمران الأخضر، فإن أوجه التعاون المستقبلية يجب أن تتضمن تقديم حلول مبتكرة لمبانٍ خضراء صديقة للبيئة فى جميع أوجه أنماط الإسكان التى تنفذها الوزراة سواء لمحدودى ومتوسطى الدخل، أو الإسكان الفاخر والأبراج.

من جانبهم، أعرب مسئولو شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية عن سعادتهم باللقاء، مؤكدين تطلعهم للتعاون مع وزارة الإسكان في مجال مواد البناء وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الأحمال الحرارية، واستخدام تقنيات تقلل استهلاك الطاقة والانبعاثات، مع تقديم منتجات داعمة للبناء المستدام والمباني الخضراء.

كما أشاد مسئولو الشركة بالعاصمة الجديدة وأبدوا إعجابهم بها، ووصفوها بالنموذج الرائد فى مجال التخطيط العلمى الرائد فى المنطقة.

جدير بالذكر أن شركة سان جوبان (Saint-Gobain) الفرنسية شركة عالمية، واحتلت المركز الأول عالميًا في تكامل حلول مواد البناء، وتعمل الشركة في أكثر من 70 دولة، ولها حضور قوي في مصر والشرق الأوسط.

