جولة ميدانية لرئيس العلمين الجديدة لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الإسكان بكمبوند مزارين

اجري الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية جولة ميدانية تفقدية لمتابعة سير العمل بكمبوند مزارين زونات D2,D3,D4 .

وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وموقف الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان يرافقه كل من المهندس محمد عبد الناصر نائب رئيس الجهاز والمهندس مصطفى محمود معاون رئيس الجهاز والمهندس محمد جابر والمهندس محمد نبيل مديري تنفيذ كمبوند مزارين والمهندس ماجد بغدادي مدير إدارة الزراعة وأحمد فتحي مدير إدارة الأمن إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وخلال الجولة أصدر الدكتور محمد خلف الله حزمة من التوجيهات الحاسمة مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب وإزالة جميع المخلفات والتشوينات بالموقع فورًا والاهتمام بأعمال النظافة مع وضع الخامات في أماكنها المخصصة وتكثيف العمالة والمعدات بالموقع والتركيز على أعمال المداخل ومحاور الحركة داخل الكمبوند وعدم السماح بأي تأخير أو تقصير واستكمال توريد البنود الناقصة الخاصة بأعمال الرخام والسيكوريت والألومنيوم واللوفرات والانتهاء الكامل من أعمال الواجهات الخارجية والمداخل وتركيب الهاندريلات بمداخل العمارات وضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد واستكمال تقفيل الممرات الجانبية للعمارات وتقفيل المناور وتركيب المصاعد التي تم توريدها ومراجعة أعمال الزراعات وتسويتها وتنظيمها بالشكل اللائق بما يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة باعتبارها مدينة عالمية كما وجه بإزالة كافة البنايات والكرفانات الخاصة بالشركات العاملة بالموقع والتأكيد على التواجد الدائم والمستمر للمهندسين داخل الموقع وإعداد مذكرات خصم ومحاسبة أي مقصر أو متسبب في إتلاف أعمال تم الانتهاء منها مع الالتزام بتركيب جميع الخامات المتواجدة على أرض الموقع وإزالة جميع السقالات التي انتهت أعمالها فورًا واستكمال تقفيل اللوفرات والتأكيد على أن جودة التنفيذ وتقديم خدمة متميزة للعميل تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية مع إعداد حصر دقيق لكافة الأعمال المتبقية ومتابعتها على مدار الساعة وضبط منظومة صيانة اللاندسكيب والهارد سكيب بالشكل الذي يضمن استدامة الأعمال المنفذة

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالزونات تتراوح بين 72% إلي 75%.

وأكد رئيس الجهاز في ختام الجولة أن هناك متابعة ميدانية مستمرة ودورية لكافة الأعمال الجارية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة وبما يليق بمدينة العلمين الجديدة ومكانتها المتميزة

كاشفا أن تلك الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا لتوجيهات القياده السياسيه والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تقديم مشروعات سكنية وخدمية على أعلى مستوى، تلبي طموحات المواطنين وتسهم في تطوير مدينة العلمين الجديدة.

