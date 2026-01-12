قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاج الدين يحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مرضى الجهاز التنفسي
أحمد موسى يناقش تطورات المشهد البرلماني والسياسي في حلقة جديدة من على مسئوليتي
وزير الرياضة يكلف لجنة مختصة لبحث شكوى بوجود مخالفات في اتحاد القوة البدنية
أحمد موسى يقدم الشكر للنائب محمد أبو العينين .. لهذا السبب
عاجل.. سحب رعدية ممطرة تضرب 6 محافظات.. وتحذيرات مستمرة من الرياح والأتربة
سرعة الرياح وصلت لـ 60 كم.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن حالة الطقس
محمود فوزي: تعاون كامل بين الحكومة ومجلس النواب بتشكيله الجديد
احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية
برشلونة يعلن اجتياز كانسيلو الفحص الطبي والإعلان الرسمي قريبا
قرار مهم من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا
ظهر في شوارع روما.. التركي جان يامان ينفي أنباء القبض عليه
علي الدين هلال ومجلس النواب في برنامج أحمد موسى اليوم .. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جولة ميدانية لرئيس العلمين الجديدة لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الإسكان بكمبوند مزارين

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال
آية الجارحي

اجري الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية جولة ميدانية تفقدية لمتابعة سير العمل بكمبوند مزارين زونات D2,D3,D4 .

وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وموقف الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان يرافقه كل من المهندس محمد عبد الناصر نائب رئيس الجهاز والمهندس مصطفى محمود معاون رئيس الجهاز والمهندس محمد جابر والمهندس محمد نبيل مديري تنفيذ كمبوند مزارين والمهندس ماجد بغدادي مدير إدارة الزراعة وأحمد فتحي مدير إدارة الأمن إلى جانب استشاري المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وخلال الجولة أصدر الدكتور محمد خلف الله حزمة من التوجيهات الحاسمة مشددًا على سرعة الانتهاء من كافة أعمال اللاندسكيب والهارد سكيب وإزالة جميع المخلفات والتشوينات بالموقع فورًا والاهتمام بأعمال النظافة مع وضع الخامات في أماكنها المخصصة وتكثيف العمالة والمعدات بالموقع والتركيز على أعمال المداخل ومحاور الحركة داخل الكمبوند وعدم السماح بأي تأخير أو تقصير واستكمال توريد البنود الناقصة الخاصة بأعمال الرخام والسيكوريت والألومنيوم واللوفرات والانتهاء الكامل من أعمال الواجهات الخارجية والمداخل وتركيب الهاندريلات بمداخل العمارات وضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد واستكمال تقفيل الممرات الجانبية للعمارات وتقفيل المناور وتركيب المصاعد التي تم توريدها ومراجعة أعمال الزراعات وتسويتها وتنظيمها بالشكل اللائق بما يتماشى مع الهوية البصرية لمدينة العلمين الجديدة باعتبارها مدينة عالمية كما وجه بإزالة كافة البنايات والكرفانات الخاصة بالشركات العاملة بالموقع والتأكيد على التواجد الدائم والمستمر للمهندسين داخل الموقع وإعداد مذكرات خصم ومحاسبة أي مقصر أو متسبب في إتلاف أعمال تم الانتهاء منها مع الالتزام بتركيب جميع الخامات المتواجدة على أرض الموقع وإزالة جميع السقالات التي انتهت أعمالها فورًا واستكمال تقفيل اللوفرات والتأكيد على أن جودة التنفيذ وتقديم خدمة متميزة للعميل تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية مع إعداد حصر دقيق لكافة الأعمال المتبقية ومتابعتها على مدار الساعة وضبط منظومة صيانة اللاندسكيب والهارد سكيب بالشكل الذي يضمن استدامة الأعمال المنفذة

وأشار رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بالزونات تتراوح بين 72% إلي 75%.

وأكد رئيس الجهاز في ختام الجولة أن هناك متابعة ميدانية مستمرة ودورية لكافة الأعمال الجارية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة وبما يليق بمدينة العلمين الجديدة ومكانتها المتميزة

كاشفا أن تلك الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المشروعات وفقًا لتوجيهات القياده السياسيه والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تقديم مشروعات سكنية وخدمية على أعلى مستوى، تلبي طموحات المواطنين وتسهم في تطوير مدينة العلمين الجديدة.
 

الإسكان مدينة العلمين الجديدة كمبوند مزارين جهاز القرى السياحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

الرئيس السيسي

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإيراني

وزير الخارجية الإيراني يستدعي سفراء فرنسا ودول أوروبية في طهران

مفوضية الاتحاد الإفريقي

الاتحاد الإفريقي يعلق على قرار أمريكي بوقف تمويل ومشاركة بعض مؤسسات الأمم المتحدة

الأسهم الأوروبية

إغلاق الأسواق الأوروبية على ارتفاع مع تقييم المستثمرين التطورات الجيوسياسية في إيران

بالصور

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

الرضع
الرضع
الرضع

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات
النصائح والإرشادات لقيادة السيارات

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة
طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

محمد حلمي رئيسا لمجلس أمناء العاشر من رمضان و"صبحي نصر" و"الزاهد" وكيلين

جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان
جهاز العاشر من رمضان

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد