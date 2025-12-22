قطاع الأعمال: دخول علامة تاج إلى السوق المصرية لأول مرة عبر مشروع تاريخي

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، وبونيت شاتوال، الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية المحدودة (المالكة للعلامة الفندقية العالمية "تاج TAJ")، التابعة لمجموعة "تاتا" الهندية العالمية، والوفد المرافق.

أكد الوزير، عمق ومتانة العلاقات المصرية الهندية وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

ويأتي اللقاء في أعقاب توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، المالكة للفندق، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الفنادق الهندية المحدودة، والذي شهد توقيعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، في خطوة تُسجّل أول دخول لعلامة "تاج" العالمية إلى السوق المصرية، بما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وجاذبية مناخ الاستثمار السياحي في مصر.

وخلال الاجتماع، جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص المتاحة للشراكة في مجالات السياحة والفنادق، ودعم الشراكات الدولية الجادة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية والفندقية ذات الطابع التاريخي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأمل صالح مستشار الوزير، وهشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث.

وأكد المهندس محمد شيمي، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتبارها ركيزة أساسية في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارتها وتشغيلها وفق أحدث المعايير الدولية. وأوضح أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك محفظة واسعة ومتنوعة من الفنادق والأصول السياحية والفندقية المنتشرة على مستوى الجمهورية، تمثل فرصًا واعدة للشراكة مع كبرى العلامات العالمية، في إطار توجه الوزارة نحو جذب الاستثمارات الجادة ونقل الخبرات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن التعاقد على إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال يُعد خطوة استراتيجية محورية لإحياء أحد أهم الرموز المعمارية والتاريخية بالقاهرة الخديوية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ مشروع إحياء الفندق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتوازي مع خطة الدولة لتطوير المنطقة، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع المعماري الأصيل والواجهات التاريخية، ودمجها مع أحدث معايير التشغيل الفندقي العالمية.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن دخول علامة "تاج TAJ" إلى السوق المصرية يعكس الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار السياحي، مؤكدًا اختيار شركاء دوليين يتمتعون بسجل دولي متميز وخبرة راسخة في إدارة وتشغيل الفنادق الفاخرة ذات الطابع التراثي، بما يضمن تقديم تجربة فندقية راقية تليق بالقيمة التاريخية لفندق الكونتيننتال وموقعه المتميز.

ويُعد فندق الكونتيننتال، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870، أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، ومن المقرر إعادة إحيائه كفندق خمس نجوم بطاقة تقارب 300 غرفة، ليعود أيقونة فندقية تعكس عراقة القاهرة ومكانتها السياحية العالمية.





