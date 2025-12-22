قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العدل الأمريكية تعيد نشر صور ترامب مع تاجر الجنس الأشهر عالميا
الشمالي والجنوبي.. رفع كفاءة 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري
بحضور وزير الأوقاف.. اليوم صلاة الجنازة على الشيخ منصور الرفاعي عقب الظهر بمسجد الحسين
الجو قلب شتوي من جديد| أجواء شديدة البرودة وتحذيرات مستمرة من الأرصاد الجوية خلال الأيام المقبلة
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطاع الأعمال: دخول علامة تاج إلى السوق المصرية لأول مرة عبر مشروع تاريخي

وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير جمهورية الهند
وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير جمهورية الهند
علياء فوزى

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير سوريش كيه ريدي، سفير جمهورية الهند لدى جمهورية مصر العربية، وبونيت شاتوال، الرئيس التنفيذي لشركة الفنادق الهندية المحدودة (المالكة للعلامة الفندقية العالمية "تاج TAJ")، التابعة لمجموعة "تاتا" الهندية العالمية، والوفد المرافق.

أكد الوزير، عمق ومتانة العلاقات المصرية الهندية وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الأصعدة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

ويأتي اللقاء في أعقاب توقيع عقد إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال التاريخي بوسط القاهرة بين الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث)، المالكة للفندق، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وشركة الفنادق الهندية المحدودة، والذي شهد توقيعه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، في خطوة تُسجّل أول دخول لعلامة "تاج" العالمية إلى السوق المصرية، بما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وجاذبية مناخ الاستثمار السياحي في مصر.

وخلال الاجتماع، جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص المتاحة للشراكة في مجالات السياحة والفنادق، ودعم الشراكات الدولية الجادة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية والفندقية ذات الطابع التاريخي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، وذلك بحضور محمد ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وأمل صالح مستشار الوزير، وهشام الدميري العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجوث.

وأكد المهندس محمد شيمي، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتبارها ركيزة أساسية في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة إدارتها وتشغيلها وفق أحدث المعايير الدولية. وأوضح أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق تمتلك محفظة واسعة ومتنوعة من الفنادق والأصول السياحية والفندقية المنتشرة على مستوى الجمهورية، تمثل فرصًا واعدة للشراكة مع كبرى العلامات العالمية، في إطار توجه الوزارة نحو جذب الاستثمارات الجادة ونقل الخبرات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن التعاقد على إدارة وتشغيل فندق الكونتيننتال يُعد خطوة استراتيجية محورية لإحياء أحد أهم الرموز المعمارية والتاريخية بالقاهرة الخديوية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ مشروع إحياء الفندق خلال الربع الثاني من العام الجاري، بالتوازي مع خطة الدولة لتطوير المنطقة، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع المعماري الأصيل والواجهات التاريخية، ودمجها مع أحدث معايير التشغيل الفندقي العالمية.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن دخول علامة "تاج TAJ" إلى السوق المصرية يعكس الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار السياحي، مؤكدًا اختيار شركاء دوليين يتمتعون بسجل دولي متميز وخبرة راسخة في إدارة وتشغيل الفنادق الفاخرة ذات الطابع التراثي، بما يضمن تقديم تجربة فندقية راقية تليق بالقيمة التاريخية لفندق الكونتيننتال وموقعه المتميز.

ويُعد فندق الكونتيننتال، الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1870، أحد أبرز معالم القاهرة التاريخية، ومن المقرر إعادة إحيائه كفندق خمس نجوم بطاقة تقارب 300 غرفة، ليعود أيقونة فندقية تعكس عراقة القاهرة ومكانتها السياحية العالمية.



 

الهند قطاع الأعمال سفير الهند وزير قطاع الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على إبنة أحمد سليمان

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان

حالة الطقس غدا

الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يقود مركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة كبديل آمن للتوك توك

محافظ أسيوط يقود مركبة نقل خفيفة صديقة للبيئة كبديل آمن للتوك توك

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يعلن عن إتاحة التصديق القنصلي على المستندات بمكاتب البريد

صورة موضوعية

انطلاق دورة تدريبية لشرح قانون التأمينات بديوان عام البحر الأحمر

بالصور

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد