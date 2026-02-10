قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب عاجل من شوبير بعد نفي أبو ريد فكرة إلغاء الدورى المصري
مجلس حكماء المسلمين يدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية
بعد توليها وزارة الإسكان.. كل ما تريد معرفته عن راندا المنشاوي
أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد.. القائمة الكاملة وموعد حلف اليمين
ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام .. من هو؟
رد فعل مفاجئ من رانيا علوانى بعد تعيين جوهر نبيل وزيرا للرياضة
بيان عاجل لـ الاتحاد السكندري بعد انقلاب حافلة فريق الطائرة في حادث أليم
تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بعد تعديل التشكيل.. تفاصيل
الرئيس السيسي يؤكد أهمية سرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب التصعيد بالمنطقة
من الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيب
البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026
تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يتابع استكمال رصف شارع المقابر بحي ثان المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية استمرار الأعمال الجاريه لرصف شارع المقابر بحي ثان المحلة الكبرى، بطول ٤٨٠ مترًا وعرض ٦ أمتار، والذي يُعد محورًا مروريًا مهمًا يربط بين ميدان الششتاوي ومسجد ولي الدين، بما يسهم في خلق سيولة مرورية جديدة وفتح مسار بديل يستوعب الكثافات السكانية والحركة اليومية المتزايدة بالمنطقة، ويخفف الضغط عن الشوارع الرئيسية المحيطة، وذلك في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن هذا الشارع يمثل إضافة حقيقية للحركة المرورية داخل حي ثان المحلة، نظرًا لموقعه الحيوي وطبيعته الخدمية، مشيرًا إلى أن أعمال الرصف تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين اليومية وضمن أولويات الخطة الاستثمارية للمحافظة، التي تستهدف الارتقاء بالبنية التحتية داخل الأحياء ذات الكثافات المرتفعة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة وتيسير حركة الانتقال للمواطنين ومركبات الخدمات والطوارئ.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن المحلة الكبرى، باعتبارها إحدى أهم قلاع الصناعة المصرية، تحتاج إلى شبكة طرق قوية ومطورة تتناسب مع حجم النشاط الصناعي والتجاري وحركة العمالة اليومية، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف فتح محاور مرورية جديدة ورفع كفاءة الشوارع القائمة، بما يسهم في تقليل الاختناقات المرورية وتحسين الصورة الحضارية للمدينة ودعم مسارات التنمية الشاملة.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال الرصف تتم وفق المواصفات الفنية المعتمدة وبمتابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الجودة والاستدامة، مع مراعاة عدم التأثير على حركة المواطنين اليومية، لافتًا إلى أن التنسيق مستمر بين جميع الجهات المعنية للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبالشكل الذي يحقق أقصى استفادة ممكنة للأهالي.

تحسين خدمات المواطنين 

وشدد محافظ الغربية على أن خطة المحافظة لا تقتصر على رصف الطرق فقط، بل تشمل تطوير المرافق المحيطة بها وتحسين البيئة العمرانية داخل الأحياء، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة يشعر بها المواطن على أرض الواقع، مؤكدًا أن المتابعة مستمرة لكافة المشروعات الجارية داخل المحلة الكبرى وجميع مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بوضع المواطن في صدارة الأولويات وتحويل خطط التنمية إلى واقع ملموس.

وتأتي أعمال رصف شارع المقابر ضمن حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف دعم الحركة الاقتصادية وتيسير انتقال المواطنين داخل المحلة الكبرى، بما يعزز من مكانتها الصناعية والتجارية، ويؤكد حرص محافظة الغربية على تحسين مستوى الخدمات اليومية والارتقاء بالبنية الأساسية بما يليق بأهالي المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحسين خدمات المواطنين رصف شوارع المحلة

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

