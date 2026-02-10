محافظ الغربية يتابع نتائج حملة المسح التدرجي للأمراض غير السارية

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية نتائج تنفيذ حملة «المسح التدرجي لرصد الأمراض غير السارية وعوامل الخطورة منها»، والتي نظمتها إدارة المبادرات الرئاسية بمديرية الشئون الصحية بالغربية على مدار 45 يومًا، ضمن أنشطة مبادرة الأمراض المزمنة بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز أنشطة الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وضمن جهود الدولة المستمرة للارتقاء بمنظومة الصحة العامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وأشاد محافظ الغربية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية والمشاركون في الحملة، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع يعكس توجه الدولة نحو الاعتماد على البيانات الدقيقة والمؤشرات العلمية في التخطيط الصحي، بما يضمن التدخل المبكر والفعال لمواجهة الأمراض غير المعدية، مشددًا على أن صحة المواطن تأتي في صدارة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية ببناء إنسان صحي وقادر على المشاركة في مسيرة التنمية.

وأكد اللواء أشرف الجندي ، أن محافظة الغربية لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات الصحية القومية، وتعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لتوفير المناخ الملائم لنجاح تلك الحملات، مشيرًا إلى أن المسح التدرجي يُعد خطوة بالغة الأهمية لرسم خريطة صحية دقيقة لمعدلات انتشار الأمراض غير السارية وعوامل الخطورة المرتبطة بها، بما يساعد على توجيه الموارد ووضع خطط تدخل واقعية قائمة على أسس علمية سليمة.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة بلبل ، أن حملة المسح التدرجي شملت 45 قرية وحيًا من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك وفقًا للخطة المقررة من وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أن المسح يهدف إلى جمع بيانات دقيقة وإعداد مؤشرات علمية حول معدلات انتشار الأمراض غير السارية، وعلى رأسها داء السكري وارتفاع ضغط الدم والأورام والسدة الرئوية المزمنة واضطرابات الصحة النفسية، إلى جانب رصد عوامل الخطورة المرتبطة بتلك الأمراض، والتي تشمل العادات الغذائية غير الصحية والتدخين والضغوط النفسية والخمول البدني وإدمان الكحوليات والتلوث البيئي.

وأكد الدكتور أسامة بلبل، أن تنفيذ المسح التدرجي يتم وفق خطوات وإجراءات تنفيذية معتمدة تضمن توحيد آليات العمل ورفع كفاءة الفرق الطبية المشاركة، بما يحقق أعلى درجات الدقة في جمع البيانات، تمهيدًا للتنفيذ الميداني وفق المعايير والبروتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور الحسين فتوح مدير إدارة المبادرات الرئاسية بالغربية أن المسح بدأ تنفيذه اعتبارًا من يوم السبت 20 ديسمبر ولمدة 45 يومًا، وفقًا للخطة المعتمدة من الوزارة، وبمشاركة فرق طبية مدربة تضم أطباء وفنيي معامل ومنسقي المبادرات الصحية من المديرية والإدارات التابعة، مع التأكيد على الالتزام الكامل أثناء تنفيذ المسح بالمعايير المهنية والبروتوكولات المعتمدة، لضمان دقة النتائج وجودة التنفيذ.

وأشار مدير إدارة المبادرات الرئاسية، إلى أن نتائج المسح ستسهم بشكل مباشر في دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على الأدلة، ووضع خطط تدخل فعالة تستهدف الحد من انتشار الأمراض غير السارية، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مؤشرات الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الغربية.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بالغربية، وتحت رعاية ومتابعة محافظ الغربية، على تعزيز أنشطة الوقاية والتوسع في برامج الكشف المبكر، ودعم المبادرات القومية الهادفة إلى الحفاظ على صحة المواطن المصري وبناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على مواجهة التحديات الصحية.