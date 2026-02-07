تناثر الأشلاء.. مصرع فتاة دهسا أسفل عجلات قطار المحلة ـ طنطا

شهدت منطقة منشية البكري بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية حادثاً مأساوياً أسفر عن وفاة فتاة في مقتبل العمر أثناء عبورها شريط السكة الحديد في طريقها للتدريب بأحد المستشفيات الخاصة.

تفاصيل الحادث

وتبين أن الفتاة تدعى روضة زكريا محمد تبلغ من العمر 18 عاماً ومقيمة بقرية محلة حسن التابعة لمركز المحلة الكبرى وخريجة معهد تمريض خاص وكانت متجهة لأداء فترة تدريب عملي داخل أحد المستشفيات الخاصة بالمدينة قبل أن يفاجئها القطار أثناء عبورها السكة الحديد ما أدى إلى وفاتها في الحال متأثرة بإصابتها البالغة.

تحرك عاجل

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم قطار بفتاة بالقرب من شريط السكة الحديد بمنطقة منشية البكري.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المحلة العام ووضع تحت تصرف جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.