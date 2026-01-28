مكافأة لجميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة طنطا

قرر مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة في جلسته الدورية لشهر يناير 2026، صرف مكافأة اجاده بقيمة 3500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس، و2500 جنيه للهيئة المعاونة، و2500 جنيه لجميع العاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية الذين على رأس العمل، وكذلك صرف مكافأة تعادل أجر 20 يوما بحد أقصى "1500" جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل".

تحسين خدمات جامعة طنطا

أكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن كوادر الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين هم الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي لكل إنجاز يتحقق على أرض الواقع، موضحاً أن قرار مجلس الجامعة بصرف هذه المكافأة المالية لجميع الفئات، بما في ذلك العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، يأتي مشاركة من الجامعة في دعم العاملين وأسرهم، مشدداً على أن الجامعة لا تتوانى عن تقديم كافة سبل الدعم والتحفيز للعاملين تقديراً لعطائهم المستمر في خدمة المنظومة التعليمية والطبية والبحثية.