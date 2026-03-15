علاء ميهوب ينتقد سياسة التدوير في حراسة الأهلي.. ويؤكد: شوبير الأجهز حالياً

أكد علاء ميهوب نجم النادي الأهلي السابق رفضه لسياسة التدوير في مركز حراسة المرمى داخل الفريق، مشددًا على ضرورة مشاركة الحارس الأكثر جاهزية بشكل أساسي خلال المباريات.

وقال ميهوب في تصريحات تلفزيونية: "أرفض سياسة التدوير في مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي ولازم الحارس الأجهز هو اللي يلعب وفي الوقت الحالي مصطفى شوبير هو الأفضل"

جدول مباريات الأهلي

من ناحية أخرى، تحدد جدول مباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي في الدور الثاني من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز وفقا للقرعة وجاء كالتالى :

- الجولة الأولى : الأهلي × سيراميكا يوم 3 أبريل .. ستاد المقاولون العرب 8 مساءً

- الجولة الثانية : الأهلي × سموحة يوم 7 أبريل .. ستاد القاهرة 8 مساءً

- الجولة الثالثة: باي

- الجولة الرابعة: الأهلي × بيراميدز.. يوم 27 أبريل ستاد الدفاع الجوي 8 مساءً

- الجولة الخامسة: الأهلي × الزمالك يوم 1 مايو .. ستاد القاهرة 8 مساءً

- الجولة السادسة: الأهلي × أنبي يوم 5 مايو ..ستاد القاهرة 8 مساءً

- الجولة السابعة : الأهلي × المصري يوم 20 مايو..ستاد برج العرب 8 مساءً.