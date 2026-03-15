مفاجأة.. حجازي وربيعة خارج حسابات الأهلي لتدعيم خط الدفاع

نفى أحمد ياسر نجم الكرة المصرية الأنباء التي ترددت مؤخراً حول تفكير إدارة النادي الاهلي التعاقد مع أحمد حجازي لاعب نادي نيوم السعودي، ورامي ربيعة موضحاً أن ما تردد فى هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.

وكتب أحمد ياسر عبر حسابه علي فيسبوك "أحمد حجازي ورامي ربيعة خارج حسابات النادي الأهلي لتدعيم خط الدفاع، الأهلي يريد التعاقد مع مدافع قوي وصغير في السن"

جدول مباريات الأهلي

من ناحية أخرى، تحدد جدول مباريات فريق الكرة بالنادي الأهلي في الدور الثاني من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز وفقا للقرعة وجاء كالتالى :

- الجولة الأولى : الأهلي × سيراميكا يوم 3 أبريل .. ستاد المقاولون العرب 8 مساءً

- الجولة الثانية : الأهلي × سموحة يوم 7 أبريل .. ستاد القاهرة 8 مساءً

- الجولة الثالثة: باي

- الجولة الرابعة: الأهلي × بيراميدز.. يوم 27 أبريل ستاد الدفاع الجوي 8 مساءً

- الجولة الخامسة: الأهلي × الزمالك يوم 1 مايو .. ستاد القاهرة 8 مساءً

- الجولة السادسة: الأهلي × أنبي يوم 5 مايو ..ستاد القاهرة 8 مساءً

- الجولة السابعة : الأهلي × المصري يوم 20 مايو..ستاد برج العرب 8 مساءً.