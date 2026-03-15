قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
خبير اقتصادي: التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على الملاحة العالمية وإيرادات قناة السويس
رسمياً وخلال ساعات.. صرف مرتبات شهر مارس 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: كنا مستعدين لخفض تخصيب اليورانيوم مقابل اتفاق

هاجر رزق

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران كانت مستعدة لتقديم تنازل كبير خلال المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة، بخفض درجة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أدنى.

وقال عراقجي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية- ردا على سؤال حول استعداد إيران لخفض تخصيب اليورانيوم-: “كان هذا أحد عناصر الصفقة التي كنا نناقشها مع نظرائنا الأمريكيين، هذا العنصر كان يتعلق بالمواد الإيرانية المخصبة بنسبة 60%”.

وأضاف: "لقد قلت إننا مستعدون لخفض درجة تخصيب المواد، ومزجها؛ بحيث تكون الدرجة أقل، كان هذا اقتراحا جادا، تنازلا كبيرا؛ لإظهار أن إيران لم تسعَ أبدًا للحصول على أسلحة نووية ولن تسعى أبدا". 

وعند سؤاله عما إذا كانت إيران مستعدة للقيام بذلك الآن، أجاب عراقجي: "لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات الآن، كل شيء يعتمد على المستقبل، إذا قررنا في وقت ما في المستقبل بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة أو أطراف أخرى؛ فقد نقرر اقتراح ذلك، وحتى الآن، لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات".

ويأتي هذا التصريح، في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة على إيران منذ 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتوقف المسار الدبلوماسي بين الجانبين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

