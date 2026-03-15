وزير الخارجية الإيراني: كنا مستعدين لخفض تخصيب اليورانيوم مقابل اتفاق

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران كانت مستعدة لتقديم تنازل كبير خلال المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة، بخفض درجة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات أدنى.

وقال عراقجي، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية- ردا على سؤال حول استعداد إيران لخفض تخصيب اليورانيوم-: “كان هذا أحد عناصر الصفقة التي كنا نناقشها مع نظرائنا الأمريكيين، هذا العنصر كان يتعلق بالمواد الإيرانية المخصبة بنسبة 60%”.

وأضاف: "لقد قلت إننا مستعدون لخفض درجة تخصيب المواد، ومزجها؛ بحيث تكون الدرجة أقل، كان هذا اقتراحا جادا، تنازلا كبيرا؛ لإظهار أن إيران لم تسعَ أبدًا للحصول على أسلحة نووية ولن تسعى أبدا".

وعند سؤاله عما إذا كانت إيران مستعدة للقيام بذلك الآن، أجاب عراقجي: "لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات الآن، كل شيء يعتمد على المستقبل، إذا قررنا في وقت ما في المستقبل بدء مفاوضات مع الولايات المتحدة أو أطراف أخرى؛ فقد نقرر اقتراح ذلك، وحتى الآن، لا يوجد شيء على طاولة المفاوضات".

ويأتي هذا التصريح، في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل حربا واسعة على إيران منذ 28 فبراير، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وتوقف المسار الدبلوماسي بين الجانبين.