قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الإيراني: كنا مستعدين لخفض تخصيب اليورانيوم مقابل اتفاق
ضوابط ذهاب النساء إلى الجيم.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف عنها
علي جمعة يوضح كيفية إخراج الزكاة عن العدوة وتقسيطها وفق الفقه الإسلامي
دعاء ليلة القدر للميت مكتوب.. أفضل الأدعية للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان
قيادي بالجبهة الوطنية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ضرورة تماسك الأسرة ووحدة الصف الوطني
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيرة في المنطقة الشرقية
وحش BYD الرياضي .. يانج وانج U8 بقدرات مذهلة | صور
مسئول استخباراتي إسرائيلي يكشف عن خطأ إيراني أدى إلى اغتيال خامنئي
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره
الرئيس السيسي: ندعم سيادة العراق وأمنه واستقراره
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
رفض واستنكار عربي لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسئول استخباراتي إسرائيلي يكشف عن خطأ إيراني أدى إلى اغتيال خامنئي

فرناس حفظي

 كشف مسئول استخباراتي إسرائيلي  رفيع المستوى تفاصيل جديدة حول الأخطاء الاستراتيجية للنظام الإيراني التي أدت إلى اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي. 

وأوضح المصدر أن الإيرانيين أخطأوا في تقدير نوايا إسرائيل، معتقدين أن كبار الشخصيات لن تتعرض لهجوم نهارا، بينما نفذت عملية اغتيال القادة في وضح النهار، ما شكّل صدمة للنظام.


وأكد المسئول أن الإيرانيين حاولوا نقل بعض القدرات النووية ومشروعات الأسلحة إلى منشأة تحت الأرض في طهران، لكن الموقع دُمر بالكامل ضمن عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "زئير هارير". 

وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجمات على مواقع المشروع النووي، شملت العلماء ومديري المشاريع، ومراكز المعرفة، فيما يواصل جهاز الاستخبارات البحث عن المواقع التي يحتفظ فيها الإيرانيون باليورانيوم المخصب بنسبة 60% القابل لتصنيع قنبلة نووية.


وأشار المصدر إلى أن عملية اغتيال كبار قادة النظام، بما في ذلك علي خامنئي، كانت من أكثر العمليات تعقيدًا على الإطلاق، نظرًا للتكتم الشديد الذي يحيط بالمرشد الأعلى وبمختلف الدوائر الأمنية الإيرانية، وحتى الآن، لا يزال وضع المرشد الأعلى الجديد، مجتبى خامنئي، غير واضح بعد مرور 15 يومًا على بدء الحملة العسكرية.


وأكد المسئول أن النظام الإيراني تلقى ضربات موجعة وبدأ يحاول بثّ الاستقرار داخليًا، مستعينًا بمبعوثيه وحلفائه من حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية، بينما بقي الحوثيون مترددين في المشاركة.


وأظهرت التقديرات أن الجيش الإسرائيلي دمر أكثر من 70% من القدرات الصاروخية لإيران، واستهدف 2200 موقع تابع للنظام، بما في ذلك المباني والمقرات والمنازل الآمنة والقواعد العسكرية، سواء كانت فوق الأرض أو تحتها، بما فيها مواقع اعتقد الإيرانيون أنها سرية.


وتركز العمليات بشكل خاص على الصناعات الدفاعية الإيرانية، والتي تُكبّد النظام خسائر بمليارات الدولارات يوميًا، وأكد المسؤول أن هذه الحملة تهدف إلى منع إيران من استئناف إنتاج الصواريخ والأسلحة، وتحويل الضربة الاقتصادية إلى عقبة أمام دعم وكلائها في الشرق الأوسط.


وفيما يخص حزب الله، كشف المصدر أن أكثر من 120 مقاتلاً من فيلق رضوان، وعدد يصل إلى 400 عنصر من حزب الله، قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي، بعد محاولات فاشلة من الإيرانيين لنقل الأسلحة إلى لبنان عبر سوريا.


وأشار المسئول إلى أن إيران حولت  1.5 مليار دولار إلى حزب الله قبل العملية العسكرية، لكن الحملة الإسرائيلية نجحت في عرقلة هذه المحاولات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

مدحت العدل وطارق نور

محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد