المخابرات الإسرائيلية تكشف حالة مجتبى خامنئي وسط تصاعد التوتر في إيران

أفادت قناة فوكس نيوز، نقلاً عن تقييمات حديثة من مصادر استخباراتية إسرائيلية، أن الزعيم الإيراني مجتبى خامنئي يعاني من إصابات، وربما تكون جروحه قد تسببت بتشوهات في جسده نتيجة الضربات الأولى لعملية "الغضب الملحمي".

ويقوم عناصر من الحرس الثوري بإدارة شؤونه فعلياً والسيطرة على محيطه المباشر.

وأشار التقرير إلى أن هذه المعلومات جاءت بعد يوم واحد فقط من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة، معترفاً بعدم علمه بمصير المرشد الإيراني.



وكشف مراسل فوكس نيوز في إسرائيل عن مضمون رسالة من مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، تؤكد إصابة مجتبى خامنئي، مع وجود تكهنات حول تعرضه لتشوهات نتيجة الهجمات،ويبدو أن القيادة الفعلية داخل إيران تقع حالياً تحت سيطرة الحرس الثوري، الذي يوجّه خطوات الزعيم المصاب.



ويشير التقرير إلى أن المعلومات الموثوقة من داخل إيران لا تزال محدودة، ويصعب الحصول على صورة واضحة عن الوضع، فيما يواصل النظام الإيراني محاولة إظهار الاستقرار للعالم الخارجي. وتركز الجهود الاستخباراتية على تقييم مدى خطورة الإصابات التي لحقت بالزعيم الجديد