إيران تكشف عن استخدام صواريخ ساجيل بعيدة المدى في الهجمات على إسرائيل

أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق صواريخ «ساجيل» الباليستية الثقيلة باتجاه مواقع في إسرائيل، وهو صاروخ يعمل بالوقود الصلب ويصل مداه إلى نحو 2300 كيلومتر، فيما لم تتضح بعد دقة هذا الإعلان.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد إيفي دافرين، إن الجيش يعتزم مواصلة عملياته العسكرية ضد إيران لعدة أسابيع إضافية، مشيرًا إلى أن لدى الجيش “آلاف الأهداف” داخل إيران.

وأوضح دافرين، في مقابلة مع شبكة CNN، أن الخطط العسكرية تمتد على الأقل حتى عيد الفصح، وربما لفترة أطول، مؤكدًا أن العمليات لا تسير وفق جدول زمني محدد بل وفق تحقيق الأهداف.