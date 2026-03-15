قيادي بالجبهة الوطنية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ضرورة تماسك الأسرة ووحدة الصف الوطني

أكد عمرو غلاب القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، حملت رسائل وطنية عميقة تعكس رؤية الدولة المصرية في إدارة التحديات الداخلية والإقليمية، وتؤكد أن قوة مصر الحقيقية تنبع من وحدة شعبها وتماسك أسرتها الوطنية.

وأوضح غلاب أن الرئيس السيسي وضع الوحدة الوطنية وتماسك الأسرة المصرية في مقدمة أولويات المرحلة الراهنة، باعتبارها الركيزة الأساسية للحفاظ على استقرار الدولة المصرية في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات متسارعة.

وأشار أيضا إلى أن تأكيد الرئيس على تلاحم الشعب يعكس إدراك القيادة السياسية بأن المواطن شريك أصيل في بناء الدولة وصناعة مستقبلها، موضحاً أن الرسائل أكدت كذلك أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في رعاية المواطنين وحماية استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، وأن جميع السياسات والإجراءات التي تتخذها الحكومة تنطلق من رؤية واضحة هدفها تحقيق المصلحة العامة وصون مقدرات الدولة.

وشدد على أن العلاقة بين الدولة والمواطن تقوم على الشراكة والمسؤولية المشتركة.

ولفت الأمين المساعد لحزب الجبهة الوطنية بالمنيا، إلى أن كلمة الرئيس تضمنت قراءة واقعية للتحديات الإقليمية والدولية، حيث شدد الرئيس على الدور المصري المحوري في تهدئة الأوضاع بالمنطقة والسعي لخفض التصعيد عبر المسارات الدبلوماسية، بما يعكس ثقل مصر السياسي ومسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على استقرار الإقليم.

وأشار غلاب إلى أن تأكيد الرئيس على رفض أي اعتداءات أو تهديدات تمس أمن الدول العربية الشقيقة يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم استقرار المنطقة واحترام سيادة الدول، مشددا على أن مصر كانت ولا تزال صوتا للحكمة والتوازن في محيط إقليمي مضطرب.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أوضح بجلاء حجم التأثيرات التي تفرضها الأزمات الإقليمية على الاقتصاد العالمي والمصري، وهو ما يفسر العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول، مؤكدا أن مصر تتعامل مع هذه المتغيرات بقدر كبير من الوعي والتخطيط للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.