تقرير إيراني: مستشار خامنئي علي شمخاني يُدفن بلا رأس بعد اغتياله في الهجوم الإسرائيلي الأمريكي
الرئيس السيسي يؤكد للملك عبد الله الثاني رفض مصر أي محاولات للنيل من أمن واستقرار الأردن
وزراء الإعلام العرب: الهجمات الإيرانية على بعض الدول العربية اعتداء غاشم غير مبرر
استدعاء رسمي.. منتخب مصر يضم هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو
المخابرات الإسرائيلية تكشف حالة مجتبى خامنئي وسط تصاعد التوتر في إيران
وزير الخارحية الأرميني: ندعم وحدة لبنان وسيادة وسلامة أراضيه
موعد أذان المغرب و دعاء الإفطار 25 رمضان.. لا تفوت ساعة الاستجابة
الأهلي لا يخسر أمام فريق عربي في ربع نهائي أفريقيا منذ 2020
الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14
أبو ليمون يستقبل رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات لمحافظات بورسعيد وشمال وجنوب سيناء
إمام السيدة زينب يحسم الجدل الفقهي حول السباب في المدرجات وذهاب النساء للجيم
الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر المطلق مع الإمارات ورفضها التام لأي اعتداءات تستهدف أمن الخليج
برلماني: القيادة السياسية حريصة على حماية الاستقرار الاقتصادي ودعم المواطنين

حسن رضوان

أكد النائب كريم إمام، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس نهج الدولة في مصارحة المواطنين بحقائق الأوضاع الإقليمية والاقتصادية، وحرص القيادة السياسية على تعزيز التماسك الوطني في ظل التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح إمام، في بيان أنه تشرف بالمشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس حرص القيادة السياسية على التواصل المباشر مع مختلف فئات المجتمع، وترسيخ روح المشاركة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بدرجة كبيرة من الشفافية، حيث استعرض التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والمصري، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع هذه التحديات برؤية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وصون مقدرات الدولة.

وأشار كريم إمام إلى أن من أبرز رسائل الرئيس خلال اللقاء التأكيد على استمرار الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية قد تؤثر على المواطنين.

وشدد إمام على أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من التماسك والاصطفاف الوطني خلف مؤسسات الدولة، في ظل ما تشهده المنطقة من متغيرات متسارعة، مؤكدًا أن قوة الجبهة الداخلية تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أي تحديات.

واختتم عضو مجلس الشيوخ بيانه بالتأكيد على أن وعي الشعب المصري وتكاتفه يمثلان الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة.

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

نتنياهو

إذا كان مات فمن يُدير أمريكا؟ .. نائب بريطاني يسخر من شائعة وفاة نتنياهو

سعر الذهب

بعد موجة خسائر .. هدوء حذر في سوق الذهب اليوم

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

صور نتنياهو تحت الركام

بين الحقيقة والشائعة .. صور نتنياهو تحت الركام تثير التساؤلات والشكوك

محافظ بورسعيد يشيد بالمستوى المتميز للطلاب و يوصيهم بالمداومة على حفظ و تلاوة القرآن الكريم

محافظ بورسعيد يكرم الطلبة الفائزين بمسابقة «ورتل القرآن ترتيلا» على مستوى المحافظة

محافظ القليوبية

محافظ القليوبية يناقش تقنين أوضاع سيارات السوزوكي والتوكتوك

إطلاق مبادرة "الوعي.. أساس التطوير" في أسوان

طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

أسماء إبراهيم تخطف الأنظار بالأحمر فى أحدث ظهور | شاهد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

