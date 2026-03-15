مانشستر يونايتد يكتسح أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي
دعاء وصّى به النبي في ليلة القدر.. أفضل دعاء مستجاب في العشر الأواخر من رمضان
كانوا المفروض يجيبوا ممثل تاني.. جملة مفاجئة تربك أحمد فهمي في مقلب فيفي عبده
حسن مالك ضحية رامز ليفل الوحش اليوم
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد
إجراءات رادعة.. حماية المستهلك: أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين لن تمر
عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه
الضربة الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية تنذر بتفاقم اضطرابات سوق النفط العالمية
نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة
رسالة من سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: واجبنا أن نأخذ بيد العاصي إلى طريق الطاعة
أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

برلماني: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد وحدة وتماسك الدولة في مواجهة التحديات

النائب محمود طاهر
النائب محمود طاهر
محمد الشعراوي

قال  النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الرسائل التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تمثل منهجًا واضحا ووعيًا كبيرًا من الدولة المصرية بالتطورات الإقليمية وما استتبعها من تطورات فى الداخل المصري كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد.

وقال طاهر، الذي شارك في الإفطار بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار الشخصيات وممثلي مؤسسات الدولة ومختلف أطياف المجتمع المصري، إن إفطار الأسرة المصرية هذا العام جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات متسارعة، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني وتوحيد الصفوف، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية يظل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الإفطار اتسمت بالمصارحة والوضوح والتحليل الدقيق لمجريات الأوضاع إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعكس وعي القيادة السياسية الكامل بحجم التحديات، وقدرتها على إدارة الأزمات بما يحافظ على استقرار الدولة المصرية ويجنبها تداعيات الكثير من الأزمات المتلاحقة في المنطقة والعالم.

وأشار طاهر إلى أن انعقاد هذا الحوار الوطني في أجواء رمضانية يحمل دلالات مهمة، إذ يجمع الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني ورموز العمل العام على مائدة واحدة يسودها الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تبادل الرؤى حول قضايا الوطن.

وشدد على أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية لمناقشة القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي بعدم استغلال التوترات الإقليمية في التلاعب بالأسعار أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

واختتم النائب محمود طاهر تصريحه بالتأكيد على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وتماسك نسيجها الوطني، داعيًا جميع القوى السياسية إلى استثمار هذه الأجواء الإيجابية في الخروج برؤى مشتركة تدعم مسيرة التنمية وتحقق تطلعات المصريين في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

النائب محمود طاهر لجنة الإسكان مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي

خالد الغندور يُثير الجدل بتوقعاته لمواجهة الأهلي والترجي

نائب رئيس الوزراء

نائب رئيس الوزراء يتابع إجراءات تطبيق موازنة البرامج والأداء

جانب من الاجتماع

العمل تبحث التجارب الدولية الناجحة في المنصات الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

الرئيس السيسى يؤكد دعم وتضامن مصر المطلق مع دولة الإمارات في مواجهة التحديات الحالية

الرئيس السيسى يؤكد دعم وتضامن مصر المطلق مع دولة الإمارات في مواجهة التحديات الحالية

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

