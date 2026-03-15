برلماني: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد وحدة وتماسك الدولة في مواجهة التحديات

قال النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الرسائل التي قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، تمثل منهجًا واضحا ووعيًا كبيرًا من الدولة المصرية بالتطورات الإقليمية وما استتبعها من تطورات فى الداخل المصري كان لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد.

وقال طاهر، الذي شارك في الإفطار بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار الشخصيات وممثلي مؤسسات الدولة ومختلف أطياف المجتمع المصري، إن إفطار الأسرة المصرية هذا العام جاء في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وتحديات متسارعة، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز الاصطفاف الوطني وتوحيد الصفوف، مؤكدًا أن تماسك الجبهة الداخلية يظل خط الدفاع الأول عن الأمن القومي المصري.

وأوضح أمين سر لجنة الإسكان أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الإفطار اتسمت بالمصارحة والوضوح والتحليل الدقيق لمجريات الأوضاع إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعكس وعي القيادة السياسية الكامل بحجم التحديات، وقدرتها على إدارة الأزمات بما يحافظ على استقرار الدولة المصرية ويجنبها تداعيات الكثير من الأزمات المتلاحقة في المنطقة والعالم.

وأشار طاهر إلى أن انعقاد هذا الحوار الوطني في أجواء رمضانية يحمل دلالات مهمة، إذ يجمع الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني ورموز العمل العام على مائدة واحدة يسودها الاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تبادل الرؤى حول قضايا الوطن.

وشدد على أن هذه اللقاءات تمثل فرصة حقيقية لمناقشة القضايا التي تمس حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها ضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسي بعدم استغلال التوترات الإقليمية في التلاعب بالأسعار أو تحميل المواطنين أعباء إضافية.

واختتم النائب محمود طاهر تصريحه بالتأكيد على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في وحدة شعبها وتماسك نسيجها الوطني، داعيًا جميع القوى السياسية إلى استثمار هذه الأجواء الإيجابية في الخروج برؤى مشتركة تدعم مسيرة التنمية وتحقق تطلعات المصريين في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.