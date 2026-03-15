برلمانية: كلمة الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية رسائل طمأنة للمواطنين

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعالية إفطار الأسرة المصرية حملت رسائل مهمة للمواطنين، عكست حجم التحديات الإقليمية والدولية التي تمر بها المنطقة، وفي الوقت نفسه قدمت شرحًا واضحًا وصريحًا لجهود الدولة المصرية في التعامل مع هذه الظروف المعقدة.

وأوضحت هندي أن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية في ظل تصاعد الصراعات والنزاعات المسلحة في أكثر من دولة، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على مختلف الدول، مؤكدة أن مصر تتحرك بحكمة واتزان لخفض التصعيد والعمل على حل الأزمات بالوسائل السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وشددت عضو مجلس النواب على أن موقف مصر الثابت في إدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة يعكس التزامًا راسخًا بمبادئ التضامن العربي، وحرصًا دائمًا على دعم استقرار الأشقاء والحفاظ على أمن المنطقة، خاصة في ظل الظروف الإقليمية المتوترة التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية.

وأضافت هندي أن الصراعات الدائرة في المنطقة ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، سواء من خلال اضطراب سلاسل الإمداد أو ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما انعكس على العديد من الدول، مشيرة إلى أن مصر لم تكن بمعزل عن هذه التداعيات، إلا أن الدولة تعاملت معها من خلال سياسات اقتصادية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأكدت أن حديث الرئيس اتسم بالشفافية والوضوح في عرض التحديات الاقتصادية والظروف الدولية التي تواجهها الدولة، وهو ما يعزز من وعي المواطنين بحقيقة الأوضاع الإقليمية وتأثيراتها، ويؤكد أن مواجهة هذه المرحلة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

واختتمت النائبة سچى عمرو هندي تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك من الخبرة والقدرة ما يمكنها من التعامل مع التحديات الراهنة، بفضل القيادة السياسية الحكيمة ووعي الشعب المصري، الذي يظل دائمًا الركيزة الأساسية في حماية استقرار الوطن.