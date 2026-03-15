مفاجاة من مدرب الترجي بمواجهة الأهلي

يفاضل باتريس بوميل مدرب الترجي التونسي بين ثلاثي الهجوم أشرف الجبري وفلوريان دانهو وأبو بكر دياكيتي للاستعانة بخدماته أحدهم في مباراة الأهلي الليلة.

ووفق تقارير إعلامية فإن باتريس بوميل يعتمد كثيرا على دانهو من باقي المهاجمين في ال 3 مباريات التي قادها في الدوري.

كما أشارت التقارير إلي أن باتريس بوميل يفكر أيضا في الدفع بالمهاجم دياكيتي نظرا لخطورته وتحركاته المزعجة الدفاعات المنافس.

ويواجه الاهلي نظيره الترجي اليوم الأحد في تمام الساعه الحاديه عشر مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا برادس