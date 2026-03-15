الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ناقد رياضي: أحمد حمدي يوقع للبنك الأهلي ويقترب من الرحيل عن الزمالك

احمد حمدي
احمد حمدي
يارا أمين

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش، نقلًا عن تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وكتب درويش عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “أحمد حمدي وقع لـ البنك الأهلي ومسيرته مع الزمالك انتهت وسيرحل بنهاية الموسم”.

وتسعى إدارة الزمالك الي إنجاز سداد المستحقات الخاصة بقضايا ايقاف القيد من المحكمة الرياضية الدولية قبل نهاية الشهر الجاري بهدف الحصول علي رخصة المشاركة في البطولات الأفريقية بنسختها المقبلة.

وبدأت الإدارة في البحث عن سبل للتخلص من الأزمة المالية الطاحنة التى يعانى منها النادى وقاربت على 8 ملايين دولار، وبسببها تم إيقاف القيد للفريق، وباتت المشكلة الأكبر التى تواجه المجلس هى عدم الحصول على الرخصة الإفريقية التى تؤهل الفريق للمشاركة فى البطولات القارية فى نسختها القادمة، إلا بعد رفع عقوبات القيد ودفع مستحقات الدائنين الذين حصلوا على أحكام نهائية فى المحكمة الرياضية أو من الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وتصارع الإدارة الوقت خاصة أن فرص النادى تتوقف عند نهاية شهر مايو المقبل من أجل الحصول على الرخصة أو الغياب عن البطولات القارية فى النسخة القادمة.

ولن يكون دفع الديون ورفع عقوبة إيقاف القيد، من أجل الرخصة الإفريقية فقط، بل إن الإدارة لديها رغبة قوية فى التعاقد مع صفقات جديدة تساعد الفريق الموسم المقبل، وبات أحمد عبدالقادر لاعب الأهلى السابق على رأس هذه الصفقات المطلوبة فى ميت عقبة، خاصة أن هناك رغبة متبادلة فى ارتداء اللاعب الفانلة البيضاء، رغم أن اللاعب مازال مرتبطًا بتعاقد مع فريق الكرمة العراقى لنهاية الموسم المقبل، وسيكون هناك محاولات لشراء ما تبقى من عقد اللاعب بعد نهايته، لتكون صفقة جماهيرية يرغب فيها جمهور الزمالك.

وبعد خوض فريق الكرة مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفيدرالية بالأمس أمام أوتوهو الكونغولى والعودة بعد المباراة مباشرة، منح الجهاز الفنى لاعبيه راحة سلبية من التدريبات 48 ساعة، قبل العودة واستئناف الاستعدادات لمواجهة العودة أمام الفريق الكونغولى مساء الأحد المقبل فى إستاد القاهرة الدولى.

واستغل معتمد جمال وجود متسع من الوقت أمام الفريق قبل المباراة القادمة لمنح اللاعبين فرصة التقاط الأنفاس، خاصة بعد مباريات متتالية صعبة بذل خلالها الفريق جهدا كبيرا.

إضافة إلى أن الفريق سيكون بلا مباريات حتى أبريل المقبل مع بداية مباريات الدور الثانى الاستثنائى لمرحلة تحديد بطل الدورى، والتى يبدأها الفريق أمام المصرى يوم 3 أبريل، وبالتالى فإن الفريق سيكون لديه مزيد من الوقت لتجهيز لاعبيه واستعادة المصابين مع الحصول على الراحة الكافية التى كان يفتقدها الفترة الأخيرة.

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

