خالد الغندور يشيد بنادي الزمالك وجمهور الفريق

أشاد الإعلامي خالد الغندور بنادي الزمالك و جمهور فريق الأبيض عبر مواقع التواصل.

وكتب الغندور عبر صفحته علي فيسبوك:"انت كلاعب مش هتعرف الفرق بين الزمالك و اي نادي إلا لو لعبت في الزمالك هتعشقه عشان اجواء النادي و التعامل بحب و احترام و عشق الجمهور لك و بيتحملك لو كنت وحش في بعض الأحيان عشان دي الطبيعي و عمره ما يدوس عليك و بيفتكرلك الحلو و عمره ما يخلص عليك و لا يتريق عليك في السوشيال و لو غلط في مباراة بيسامحك و بيرجع يشجعك و يبقي في ظهرك ".

واضاف الغندور ؛"و طول ما انت مخلص للنادي هتفضل فوق رأس الجمهور عشان كده اللاعبين بيعشقوا الزمالك عشان مختلف عن كل الأندية و لو حتي كنت لعبت للنادي المنافس و بطلت كورة يفتحلك بابه بعد الإعتزال و ممكن يسامحك مثلا زي رضا عبد العال و دي الحياة الطبيعية".



وتعادل فريق الزمالك مع أوتوهو بطل الكونغو برازافيل بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد ألفونس ماسامبا ديبات، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جدير بالذكر أن لقاء العودة سيقام في السادسة مساء يوم 22 مارس الجاري على ستاد القاهرة الدولي.