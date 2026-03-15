أيمن يونس: هات للزمالك ملعب كويس وهو يكسب أي حد

أعرب أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، عن سعادته بعد تعادل الفريق الأبيض مع أوتوهو الكونغولي في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية، مشددا على أن الفارس الأبيض أصبح قريبا من التأهل لدور نصف النهائي.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: " الزمالك واجه ظروف قاسية في مواجهة أوتوهو الكونغولي والملعب كان سييء للغاية ودرجة الحرارة كانت عالية، و لاعبي الزمالك كانوا مقاتلين أمام أوتوهو في ظل الظروف الصعبة".

وأضاف: " أشكر لاعبي الزمالك والجهاز الفني على نتيجة التعادل أمام أوتوهو، وتغييرات معتمد جمال كانت جيدة وساهمت في خروج المباراة بالتعادل وكان من الممكن أن نخرج بالفوز".

وأوضح: " محمد إبراهيم لاعب مميز وهو نجم الزمالك القادم فهو لاعب يتطور بشكل سريع ويحتاج فقط للخبرات، والزمالك يحتاج إلى ملعب جيد لتقديم كرة قدم ممتعة ويستطيع الفوز على أي فريق".